Koop dersini iyi çalışmış

Hakem hatalarının bol olduğu maçın kazananı dersini iyi çalışan Koopspor oldu.

Koopspor klasmanda Soyer Hacıganimlere’e kaybettikten sonra bu maça dersini çalışarak geldi. Emrah Güven ve yardımcıları rakibi iyi etüt ederek maça adama baskı ile rakibi hataya zorlayarak başladılar. Savunmada da ilk bölümde Alperen’i ikili sıkıştırma ile durdurdu. Bu olunca hücumcular da sayıları bulunca bir anda ilk periyotta durum 22-10’a geldi. İkinci periyotta rakibinin toparlanmasına izin verilince fark 11’lere kadar indi. İkinci yarıda da iyi savunma ve iyi hücum maçın kazanılmasını sağladı. Koop gelişen oyun yapısı ile finale çıktı. Bu oyun yeter mi finalde bana göre yetmez. 16 hücum ve 25 savunma toplamda 41 ribaunt alarak pota altında iyi oynadılar. Koop’un bu maçtaki en büyük avantajı 12 top çalması oldu. Bu da ciddi bir fark yarattı. Koop’un gerçek lideri Doğukan’ın artık “Futbol” mazareti de ortadan kalktı. Kendini Basketbola vermesi Koop için avantaj. Temur da kendinden beklenen katkıyı veriyor, Kercem atıyor, Erdem hem atıyor hem savunma yapması kazanç, Berk, Arif, Alpay, Andım da oyunun içinde olursa, Emrah hoca’dan mutlusu olmaz herhalde. Yine yazayım bu oyun finale çıkmada yetti ama final için yeter mi bilemem.

Soyer Hacıganimler, Yakın Doğu maçını basit hatalarla kaybettikten sonra akıllar orada kalmış hala. Kemal Taşçı ve Alperen’den başka skora katkı yapan olmadı. Hasan Kasap’ın haksız atılması takımı bu kadar etkilememeli. İlk periyotta o kadar tecrübeli ismin topu çıkaramaması da ayrı bir olay. Alperen’in 12 sayı 18 ribauntluk performası, Kemal Taşçı’nın 21 sayılık katkısının yanında takım savunmasında inanılmaz hatalar yapıldı. Yüzde 28,9’luk iki sayılık yüzdesi ve yüzde 28’lik üç sayılık performansı ile maç kazanamazsın ve kazanamadı. Ahmet hoca hem YDÜ hem de Koop maçlarını düşük yüzdeli atış ve inanılmaz hataları masaya yatırıp oyuncularına göstermeli.

Gelelim hakemlere. Vallahi ne yazayım Ahmet Maslakçı ve yardımcıları çaldıkları ve çalamadıkları ile maçı zaman zaman çığırından çıkardılar. Hasan Kasap’a çalınan ikinci teknik faul evlere şenlikti. Bakalım MHK bu yıl uygulayacağı sistemle bu üçlüye ne gibi yaptırım verecek. Bu şekilde işleri çok zor.