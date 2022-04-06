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472 yeni vaka, 1 kişi hayatını kaybetti

6 Nisan 2022
KKTC Covid-19







Son 24 saatte yapılan test sayısı 11.060 olup, 1 kişi vefat etmiş, 472 pozitif vakaya rastlanmıştır.




217 kişi Lefkoşa, 75 kişi Girne, 127 kişi Gazimağusa, 27 kişi Güzelyurt, 12 kişi İskele, 14 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.



6 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 11.060

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 472
Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.488.802

Toplam Vaka Sayısı: 88.904

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 82.203

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6476

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 45

Karantinadaki Vaka Sayısı : 6424

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 227

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 595



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6 Nisan 2022


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