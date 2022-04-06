KTSO: Bu elektrik faturalarını ne halk ne de sektörler ödeyebilir

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), zamlı elektrik faturalarıyla ne halkın ne de sektörlerin başa çıkabileceğini vurgulayarak, birçok işletmenin batacağı uyarısı yaparak tarifelerin düşürülmesi için önerilerde bulundu.

KTSO’dan yapılan yazılı açıklamada, zamlı elektrik faturalarının öfke yarattığı belirtilerek, özellikle sektörlerin üretim yapmasının imkansız hale geldiği vurgulandı.

Oda’nın telefonlarının üretici ve sanayiciler tarafından kilitlendiğinin kaydedildiği açıklamada, bazı küçük işletmelerin üretimlerine bir süre ara vereceklerini bildirdiği de aktarıldı.

Üretici ve sanayiciler tarafından sivil itaatsizlik önerileri yapıldığının da belirtildiği açıklamada, “Yapılan hatalar ve yanlışların faturasının tüketiciye çıkarılmasına şiddetle karşıyız” denildi.

“BİRÇOK İŞLETME BATACAK”

Açıklamada, “KTSO olarak bu süreç içerisinde devlet ile konuyu istişare etmediğimiz makam adeta kalmadı Birçok farklı öneriler sunduk. Hiçbir yanıt alamadık. Devlet sanayi ve ticari tarife konusunda bizlerle hiçbir çalışma yapmadı. Oda olarak yazılı talepte bulunduk, kademeli bir geçiş yapılması gerektiğini talep ettik, zamana yayılsın önerisinde bulunduk. Hiçbir konuda bizlerle bir çalışma yapılmadı. Bu durumda kimse bu faturaları ödeyemez. Birçok işletme batacak, bu daha kötü sorunlar doğuracaktır” ifadelerine yer verilerek, öneri ve uyarılarda bulunuldu.

KIB-TEK yapısının süratle gözden geçirilmesi, KIB-TEK’in maliyetlerini artıran unsurların ortaya çıkarılması, yeni yapılacak santral yatırımların, fizibilitesinin paylaşılması, TC’den enterkonnekte projesinin akıbetinin netleştirilmesi, KIB-TEK yönetim kurulunda ilgili STÖ’lerin de temsil edilmesi, sanayi sektörüne yönelik en az 15 MW’lık yenilenebilir enerji kotası verilmesi ve üretici tarifelerine ayrı fiyat uygulanması gibi önerilerin sıralandığı açıklamada, 2010 yılından beri sanayiciye Kws başına 10 kuruş olarak uygulanan elektrikteki desteğin, önemli bir yüzdelik getirilerek uygulanması da istendi.