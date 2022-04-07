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451 pozitif vaka

7 Nisan 2022
KKTC-Covid-19







Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.128 olup, 451 pozitif vakaya rastlanmıştır.




 



243 kişi Lefkoşa, 73 kişi Girne, 94 kişi Gazimağusa, 19 kişi Güzelyurt, 13 kişi İskele, 9 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

 

7 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.128

 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 451

Bugün Kaybedilen Hasta:

 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.498.930

 

Toplam Vaka Sayısı: 89.355

 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 83.180

 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5950

 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 49

 

Karantinadaki Vaka Sayısı : 5894

 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 227

 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 550



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7 Nisan 2022


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