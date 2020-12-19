Güzelyurt Meslek Lisesi öğretmenlerinden 41 yaşındaki Elif Kutlu hayatını kaybetti.

Bugün saat 15.30 sıralarında, aniden rahatsızlanarak Cengiz Topel Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Elif Kutlu orada yapılan ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Nalbantoğlu’nda acil yoğun bakım servisinde müşahede altında alınan Kutlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güzelyurt Meslek Lisesi’nin sevilen öğretmenlerinden 41 yaşındaki Elif Kutlu’nun vefatı büyük üzüntü yarattı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

18.12.2020 tarihinde, saat 15.30 sıralarında, Güzelyurt’ta sakin Elif KUTLU (K-41), aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek acil yoğun bakım servisinde müşahede altında bulunduğu sırada saat 19:30 sıralarında yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.