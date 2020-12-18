Fransa’da Covid-19 kaynaklı can kaybı 60 bini geçti

Fransa’da Covid-19 salgınında son 24 saatte hastanelerde 264 kişi hayatını kaybetti ve ülkedeki toplam can kaybı 60 bini geçti.

Fransa Halk Sağlığı Kurumu‘ndan yapılan açıklamaya göre, Fransa’da virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 15 bin 674 artışla 2 milyon 442 bin 990’a yükseldi.

Covid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 264 ve son 3 günde yaşlı bakımevlerinde 355 kişi yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı 60 bin 229’a çıktı.

Hastanelerde 2 bin 773’ü yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 977 kişinin tedavisi sürüyor. İyileşenlerin sayısı ise 1150 artışla 182 bin 656’ya ulaştı.