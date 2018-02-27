400 kadın seks kölesi

Ülkemizde gece kulüplerine sadece “gösteri yapmak ve dans etmek” için gelen 400 kadın, yasal olmamasına rağmen “seks işçisi” olarak çalışıyor. Patronlar kazanıyor, kadınlar eziliyor

YASASI YOK: Var olan yasal düzenleme, gece kulüplerinde çalışan kadınların “para karşılığı seks yapmasına” engel. Ancak, bunu herkes bilse de, vergisini alan devlet, bu alanı denetlemiyor. Adaya gelen kadınların pasaportları alınıyor, sağlık kontrolleri yapılıp, pazarlanıyor

400’Ü AŞTI: 2009’dan beridir yeni gece kulübü izninin verilmediği ülkemizde 400’ü aşkın kadın konsomatris adı altında yasaya aykırı bir şekilde seks işçiliği yapıyor. Ülkedeki gece kulüplerinde çalışan konsomatris sayısı 2017 itibarı ile 400’ü geçti

GÜNDE 80-85 KADIN KONTROL EDİLİYOR: 35 gece kulübündeki 400’ü aşkın konsomatrisin her hafta düzenli kontrolleri yapılıyor.Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde günde ortalama 80 ile 85 arasında konsomatris kadın muayene ediliyor

AVUKATLAR DÜZENLEME İSTİYOR: Avukat Mine Atlı, seks işçiliğinin yasak olduğunu belirterek “Devlet seks işçiliğini onaylıyorsa Ceza Yasası değişmeli” derken Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı Başkanı Deniz Düzgün, gece kulüplerinde insan ticareti yapıldığını söyledi

Alayköy’de faaliyet gösteren Hanedan gece kulübünde önceki gün 26 yaşındaki Belarus uyruklu konsomatris VolhaViarbouskaya’nın ölümü KKTC’deki gece kulüplerinde yaşam koşullarını ve konsomatrislerin yaşadığı sorunları yeniden kamuoyunun gündemine taşıdı.

KKTC’de 2009 yılından bu yana yeni gece kulübü izni verilmezken faaliyette olan 35 gece kulübünde 400’den fazla kadın çalışıyor.

Ülkemizde faaliyet gösteren gece kulüplerinde kadınlar, konsomatris adı altında yasaya aykırı bir şekilde seks işçiliği yapıyor.

Mevcut yasal düzenleme, gece kulüplerinde çalışan kadınların “para karşılığı seks yapmasına” engel ancak devlet, bu alanı denetlemiyor. Adaya gelen kadınların pasaportları alınıyor, sağlık kontrolleri yapılıp, pazarlanıyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komite Başkanı, Avukat Mine Atlı, seks işçiliğinin KKTC’de yasak olduğunu belirterek “Devlet seks işçiliğini onaylıyorsa Ceza Yasası değişmeli” dedi.

Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı Başkanı, Avukat Deniz Düzgün, gece kulüplerinde insan ticareti yapıldığını söyledi, toplumun her kesiminin insan ticareti ile ilgili bilinçlenmesi gerektiğini ve devlet kanalına bu yönde baskıların yapılması, bu konu ile ilgili acil önlemler alınması gerektiğini ifade etti.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) İskele Milletvekili Yasemin Öztürk, ülkemizde seks işçiliğinin yasak olduğunu belirterek KKTC’deki gece kulüplerinin tümünün faaliyetinin durdurulması gerektiğini kaydetti.

400’ü aştı

Havadis’in edindiği bilgilere göre ülkedeki gece kulüplerinde çalışan konsomatris sayısı 400’ü geçti.

35 gece kulübünde 400’ün üzerinde yabancı uyruklu konsomatris bulunuyor. Bu konsomatrislerin ise her hafta düzenli kontrolleri yapılıyor.

Günde 80-85 kadın kontrol ediliyor

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde günde ortalama 80 ile 85 arasında konsomatris kadın muayene ediliyor. Haftanın 5 günü çeşitli gece kulüplerinden gelen kadınların detaylı kontrole girdiği ifade ediliyor.

Tüm kontrolleri yapılıyor

400’ü aşkın konsomatrisin 5 gün boyunca her hafta kontrole gelip gittiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde konsomatris kadınlara sadece kadınsal hastalıklar değil bir çok test de yapılıyor. Psikolojik yardım dahil tüm şikayetlerine müdahale eden hastane kadınların tüm tetkiklerini yakından inceliyor.

En fazla gece kulübü Lefkoşa’da

2009 yılından beridir yeni gece kulübü açma izninin verilmediği ülkemizde 35 adet gece kulübü bulunuyor. 21’inin Lefkoşa bölgesinde faaliyet gösterdiği gece kulüpleri Girne ve Gazimağusa’da altı, iki gece kulübü de Güzelyurt’ta faaliyet gösteriyor.

Yasa da mevcut

Gece kulüplerinin yasal düzeneği noktasında olan 7/2000 sayılı “Gece Kulüpleri ve Benzeri Eğlence Yerleri Yasası” ile gece kulüpleri yasal hale getirildi.

Yasaya göre gece kulüpleri en az beş, en fazla 12 konsomatris, pub tipi eğlence yerleri ise en az bir, en çok üç konsomatris çalıştırabiliyor.

Moldovalılar fazla

2016 yılı sonu itibarı ile edinilen rakamlara göre ülkemize Moldovalı konsomatrisler başı çekiyor.

Moldovalıları Ukraynalılar ve Faslılar izliyor. 25 Faslıları ise Beyaz Rusyalılar ve Ruslar izlemekte. BU rakamların 2017 yılında da ciddi bir değişime uğramadığı ifade ediliyor.

2009’dan bu yana yeni izin verilmedi

“Gece Kulüpleri ve Benzeri Eğlence Yerleri Komisyonu”nun 2009 yılında almış olduğu karar doğrultusunda yeni gece kulübü izni verilmiyor.

Geçmişe bakıldığında ise 1997-2002 yılları arasında 3 bin 927 konsomatrisin hizmet verdiği kaydedildi. İstatistikler KKTC’ye en fazla konsomatrisin 1999 yılında geldiğini ortaya çıkardı.

Lefkoşa’da 4 gece kulübü mühürlenmişti

Lefkoşa Türk Belediyesi, geçtiğimiz hafta içerisinde Lefkoşa sınırları içerisinde bulunan dört gece kulübünü, işletme izni olmaması nedeniyle mühürlemişti.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Türk Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren 4 gece kulübünü kapattıklarını açıklamıştı.

Konsomatrisin ölümü yeniden gündeme taşıdı

Alayköy’de faaliyet gösteren Hanedan gece kulübünde önceki gün hayatını kaybeden 26 yaşındaki Belarus uyruklu konsomatris VolhaViarbouskaya’nın ölümü gece kulüplerinde çalışan kadınların durumlarının yeniden kamuoyu önünde tartışılmasına neden oldu. Ölüm sebebi henüz belirlenemeyen kadının gece kulübünde müşteri olarak bulunan kimliği meçhul erkek şahısla birlikte saat 22.30 sıralarında kulübün üst katında bulunan yatak odasına çıkmış saat 23.30 sıralarında garson tarafından odada tek başına baygın halde bulunmuştu.

Kalbi durdu

Ambulans ile hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki VolhaViarbouskaya’nın duran kalbi, çalıştırılamamış ve vefat etmişti. Polisin konsomatris kadının odada baygın hale getiren veya baygın halde bırakan adamı arıyor.

6 gün önce gelmişti

Ülkeye çalışmak amacıyla 6 gün önce gelen 26 yaşındaki VolhaViarbouskaya’nınbir çocuk annesi olduğu ifade edildi. 26 yaşındaki Viarbouskaya’nın ölüm sebebinin tespit edilebilmesi amacıyla önceki gün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde otopsi işlemi gerçekleştirildiği ve kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için kan ve doku örnekleri alındığı bildirildi.

Atlı: Devlet seks işçiliğini onaylıyorsa Ceza Yasası değişmeli

Lefkoşa Türk Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komite Başkanı, Avukat Mine Atlı, KKTC’de seks işçiliğinin yasak olduğunu belirterek “para karşılığı seks yapmanın” “Fuhuş” olarak Ceza Yasası’nda tanımı olduğunu kaydetti.

KKTC’de gece kulüplerinde seks işçiliği olduğunun resmi olarak kabul edilmediğini söyleyen Atlı, ülkede konunun üzerine ilk kez Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) gittiğini ve ‘Verdiğiniz hizmet seks işçiliğidir’ diyerek belediye sınırları dahilindeki gece kulüplerini mühürlediğini kaydetti.

Mine Atlı, seks işçiliğine aracı olan kurumlar varsa bu kurumların denetlenmesi gerektiğini, devlet seks işçiliğini onaylıyorsa da Ceza Yasası’nın değişmesi gerektiğini dile getirdi.

Atlı şunları söyledi: “Ülkemizde seks işçiliği yasaktır, fuhuş diye de Ceza Yasası’nda tanımı vardır. Gece kulüplerinde seks işçiliği olduğu resmi olarak kabul edilmemektedir. İlk kez bu konunun üzerine Lefkoşa Türk Belediyesi gitmiş ve ‘eğlence yeri olarak başvurunuz var ama verdiğiniz hizmet seks işçiliğidir’ demiş, gece kulüplerinin izinlerini iptal etmiştir. LTB sınırları dahilindeki gece kulüplerini de mühürlemiştir. Eğer devlet seks işçiliğini onaylıyor ise Ceza Yasası’nın değişmesi gerekiyor. Seks işçiliğini aracı olan kurumlar, işletmeler varsa da çalışma koşulları nelerdir. Bu kadınların hakları yerine getiriliyor mu? O işletmelerin denetlenmesi gerekmektedir.”

“Tahlillerin doğruluk payı yüzde 30”

Zührevi Hastalıklar Uzmanlarının anlattığı hikayelerin bugün insan hakları adına utanç verici hikayeler olduğunu söyleyen Atlı, ayrıca uzmanların, hastanede yapılan zührevi hastalıklara ilişkin tetkiklerin doğruluk payının yüzde 30 olduğu ancak bu raporların daha yüksek mertebedeki kişilerce imzalandığı yönünde ifadelerinin olduğunu belirtti.

Mine Atlı şunları söyledi: “Zührevi hastalıklar uzmanları ile görüştüğümüzde bize anlattığı hikayeler insan hakları adına utanç verici hikayelerdir. Bulaşan hastalıklar, bulaşan hastalık nedeni ile tedavisi olmayan ülkelerine sınır dışı edilmelerinden, kürtaj olup ta ertesi gün çalışmak zorunda olan kadınlara kadar bir çok utanç verici hikaye. Ayrıca uzmanlar zührevi hastalıklara ilişkin hastanede yapılan tahlillerin doğruluk payının yüzde 30 olduğunu ama daha yüksek mertebedekilerin bu raporları imzaladığını anlatıyor. 26 yaşındaki bir kadın çalışmakta olduğu işletmede ölü bulundu neden? Oradaki çalışan kadınlar düzenli olarak sağlık kontrolünden geçiyorlar. Bir hastalığı olsa ortaya çıkacaktı. Bu ilk de değil üstelik.”

Mine Atlı, seks işçiliği konusunda basına da büyük görev düştüğünü ancak kimsenin bu cesareti gösteremediğini dile getirdi.

Atlı, “Basının da konuya gereken önemi vermediğini düşünüyorum. Haber var ama kimse gece kulüplerine gitmek, haberi yapmak için cesaret etmiyor. Çünkü milyon dolarların kazanıldığı bir sektör söz konusu ve haklı olarak basın mensupları da dokunmaya çekiniyor” diye konuştu.

Düzgün: İnsan ticareti ve çalışma koşulları göz ardı ediliyor

Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı Başkanı, Avukat Deniz Düzgün, gece kulüplerinde insan ticareti varlığının bugün birçok kesim tarafından irdelenen bir konu olduğunu belirterek, “Fakat en büyük sorun zorla çalıştırılma amacı ile insan ticareti ve çalıştırılanların çalışma koşulları konusunun göz ardı edilmesidir” dedi.

Ülkemizde insan ticareti konusunda herhangi bir yasa olmadığını belirten Düzgün, toplumun her kesiminin insan ticareti ile ilgili bilinçlenmesi gerektiğini ve devlet kanalına bu yönde baskıların yapılması, bu konu ile ilgili acil önlemler alınması gerektiğini ifade etti.

Düzgün, Havadis’e yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Kıbrıs’ın Kuzeyinde kanayan bir yara olarak bilinen insan ticareti gece kulüplerinde cinsel istismar amacıyla insan ticareti varlığı bugün birçok kesim tarafından irdelenmiş bir konudur. Fakat en büyük sorun zorla çalıştırılma amacı ile insan ticareti ve çalıştırılanların çalışma koşulları konusunun göz ardı edilmesi. Öncelikle en büyük eksiklik insan ticareti konusuna herhangi bir yasanın olmayışı ve bu eksiklik sebebi ile insan ticaretinin tanımlanmaması ve bununla birlikte suç sayılmamasıdır. Hal böyle olunca insan ticaretinin bu suçun varlığını tespit etmek imkânsız olduğu gibi suçluların cezalandırılması da mümkün değildir. Mağdurların korunması ilişkin herhangi bir tedbir alınmadığı gibi polis gelen şikâyetlerin de ciddiye almadığından bu daha da vahim sonuçlar doğurmaktadır. Toplumun her kesiminin insan ticareti ile ilgili bilinçlenmesi gerekmekte ve devlet kanalına bu yönde baskıların yapılması ve bu konu ile ilgili acil önlemler alınması gerekmektedir.”

Öztürk: Para karşılığı seks yapmak suçtur

Ulusal Birlik Partisi (UBP) İskele Milletvekili Yasemin Öztürk, KKTC’de seks işçiliği yasak olduğunu belirterek KKTC’deki gece kulüplerinin tümünün faaliyetinin durdurulması gerektiğini kaydetti.

Öztürk, “KKTC yasalarına göre para karşılığı seks yapmak suçtur. Dolayısıyla ülkedeki gece kulüplerinin tümü kapatılmalıdır” dedi.