Bir Katliamı Unutmak

Bir katliamın yirmi altıncı yılıydı dün.

Hocalı katliamının.

Çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlı 613 Azerbaycan Türkü savaşla hiç ilgileri yokken Ermeni milisler tarafından katledildiler.

Ermenistan ordusunun Karabağ’ı işgal harekatı çerçevesinde Hocalı’da yapılan katliam sonrasında 250 bin Azeri Türkü yaşadığı toprakları terketmek zorunda kalmıştı.

Kıbrıslı Türklerin çok iyi bildiği ve hatırladığı gibi derme-çatma göçmen evlerine yerleştirildiler.

26 yıldır hala derme-çatma göçmen evlerinde kalmaktadırlar.

***

Hocalı katliamı bizim buralarda unutuldu.

Başlarda milliyetçilerin politik söylemlerine malzeme oluyordu.

“Turancılık” ideolojisi çerçevesinde kullanılıyordu.

Şimdi onlar da unuttular.

Zaten sol veya sosyal demokratların hiç gündemine girmemişti.

Ne halse sol ve sosyal demokratlar oralarda yapılanlara kulak tıkıyorlar, görmezden geliyorlar.

Tıpkı Suriye’de olduğu gibi.

Rejim, Doğu Guta’yı varil bombalarıyla darmadağın etti, yüzlerce çocuğu öldürdü ama kimseden ses çıkmadı.

***

Artık dilimizde pelensek oldu;

“Saray önünü dünyanın merkezi” zannederiz.

Ve dünyanın en önemli sorununun da Kıbrıs sorunu olduğu palavrasını tekrarlayıp dururuz.

Belki bu yüzdendir dünyadaki en kanlı konuları bile pas geçeriz, ilgilenmeyiz, en insanı taziye bildirimlerini bile esirgeriz.

Bu nedenle dış politika denilen mevhumdan uzağız ve Kıbrıs sorununu dış politika sayarız.

Dünyadan kopuk, kör ve sağır yaşamanın başka bir şekli var mıdır bilmiyorum.

Nasıl yaşandığını görmek isteyenler Kıbrıslı Türklere bakabilirler.