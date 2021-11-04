4 zanlı yargılanıncaya kadar nakdi teminata bağlandı

UBP Milletvekili Ersan Saner‘in yer aldığı skandal video soruşturmasının 4’üncü duruşması bugün gerçekleşti.

Ersan Saner ile ilgili sosyal medyada yayılan video olayıyla ilgili “Özel Hayatın gizliliğini ihlal ” suçuyla tutuklanan 4 zanlı, bugün bir kez daha Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Teminat amaçlı mahkemeye çıkarılan zanlılar, yargılanıncaya kadar nakdi teminata bağlanarak serbest bırakıldı.

Zanlıların haftada bir en yakın polis karakoluna ispatı vücut yapmaları ve KKTC haricine çıkmaları da yasaklandı.