4 zanlı hakkında 7’şer gün tutukluluk

Video skandalı duruşmasında mahkeme kararını açıkladı. Kararında İddia Makamı tanığının şahadetine değinen Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Mine Gündüz, bir videonun ifşa edildiğinin açık olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Postası’ndan Nadire Bahadi’nin haberine göre zanlıların söz konusu suçlarla ilk nazarda bağlantılarının olduğu yönünde huzurunda makul şüphe bulunduğu hususunda bulguda bulunan Gündüz, zanlılar hakkında bugüne kadar temin edilen tutukluluk süresinin verimli kullanıldığı yönünde bulgu yaptı.

Tahkikatın amacı cürümlerin ortaya çıkarılması olup sadece başlatılması ile sınırlı olmadığını birçok suçun ve suçlunun açığa çıkması olduğunu kaydeden Gündüz, soruşturmanın tamamlanmadığının aşikar olduğunu vurgulayarak zanlıların alınacak ifadelere ve çıkması muhtemel yeni tanık ve zanlılara müdahale etme olasılığının olduğu hususuna bulgu yapıp zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkeme ayrıca yüksek tansiyon ve böbrek hastası olduğu söylenen zanlı Muhittin Özsağlam’ın doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.