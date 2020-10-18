4 sendrom birleşince Covid-19 aylarca atlatılamıyor

Covid-19 ile ilgili yapılan yeni bir araştırma uzun süren Covid-19, vücudu aynı anda etkileyen 4 farklı sendromun birleşimi olabileceğini öne sürdü.

Yeni bir makale, uzun süren Covid-19’un, vücudu aynı anda etkileyen 4 farklı sendromun birleşimi olabileceğini öne sürdü.

Araştırmacıların iddiasına göre 7 aydan sonra hala Covid-19 semptomları deneyimleyen kişiler, viral yorgunluk sendromu, yoğun bakım sonrası sendromu, kalıcı organ hasarı ve uzun erimli Covid sendromunu aynı anda yaşıyor olabilir.

Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü’nün yürüttüğü araştırmaya göre Covid-19’a karşı görece dayanıklı olan kişilerin de uzun erimli belirtiler göstermesi mümkün.

Söz konusu belirtiler arasında nefes darlığı, kronik yorgunluk, “beyin sisi”, kalıcı organ hasarı, kaygı ve stres gibi semptomlar bulunuyor.

Derlemenin yazarı Dr.Elaine Maxwell’e göre bazı hastalar, vücudun sadece bir kısmını bir süreliğine etkileyen belirtiler gösterebiliyor.

Maxwell ayrıca, uzun süreli koronavirüs semptomları deneyimleyen kişi sayısının pandemi sürdükçe artacağına dair uyardı.

British Journal of General Practice isimli akademik dergide yayımlanan bir başka araştırma da uzun erimli Kovid hastalarının teşhisten aylar sonra bile basit eylemleri yapmakta zorlandığını ortaya koymuştu.

Araştırmanın katılımcılarından 34 yaşındaki bir kadın, sebze soymak gibi işlerden sonra ara vermeye ihtiyacı duyduğunu belirtmişti:

Bir işi yaptıktan sonra 15-20 dakika oturmam ve bir sonraki işimi yapmam gerekiyor. Bu beni sinirlendiriyor. Patates soyduktan hemen sonra havuçları soyamıyorum.

Kaynak: Independent Türkçe, Sky News