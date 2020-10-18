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Fransa’da sokağa çıkma yasağı başladı

18 Ekim 2020
fransa'da covid-19




Fransa’da yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısının artmasından dolayı kararlaştırılan sokağa çıkma yasağının başlaması nedeniyle sokaklar boşaldı.







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18 Ekim 2020

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