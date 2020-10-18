Fransa’da sokağa çıkma yasağı başladı

Fransa'da yeni tip Corona vir\u00fcs (Covid-19) salg\u0131n\u0131nda g\u00fcnl\u00fck vaka say\u0131s\u0131n\u0131n artmas\u0131ndan dolay\u0131 kararla\u015ft\u0131r\u0131lan soka\u011fa \u00e7\u0131kma yasa\u011f\u0131n\u0131n ba\u015flamas\u0131 nedeniyle sokaklar bo\u015fald\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nBa\u015fkent Paris'in g\u00fcn boyunca kalabal\u0131k olan sokaklar\u0131, yasa\u011f\u0131n ba\u015flama saatlerine yak\u0131n tenhala\u015fmaya ba\u015flad\u0131. Paris sakinleri, yasa\u011f\u0131n ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 saat 21.00 itibar\u0131yla evlerine d\u00f6nmek i\u00e7in ko\u015fu\u015fturdu.\r\n\r\nYasa\u011f\u0131n ba\u015flamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan, sokaklarda en \u00e7ok evsizler, g\u00f6\u00e7menler ve temizlik g\u00f6revlileri g\u00f6ze \u00e7arpt\u0131.\r\n\r\nSoka\u011fa \u00e7\u0131kma yasa\u011f\u0131na uyulmas\u0131 i\u00e7in, belediye g\u00fcvenlik g\u00f6revlilerinin yan\u0131 s\u0131ra h\u00fck\u00fcmet 12 bin polis ve jandarma g\u00f6revlendirildi.\r\n\r\nCovid-19 \u00f6nlemleri kapsam\u0131nda soka\u011fa \u00e7\u0131kmay\u0131 yasaklayan uygulama, Paris ve \u00e7evresinde, Grenoble, Lille, Lyon, Aix-en-Provence, Marsilya, Rouen, Toulouse ve Montpellier kentlerinde 4 hafta s\u00fcreli\u011fine y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girdi.\r\n\r\n\u00dclkede, d\u00fcn a\u00e7\u0131klanan 32 bin 427 yeni vakayla, salg\u0131n\u0131n ba\u015flang\u0131c\u0131ndan bu yana \u00fclkede ve Avrupa\u2019da en y\u00fcksek g\u00fcnl\u00fck vaka say\u0131s\u0131 kaydedildi. 90 ki\u015finin daha ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirmesiyle toplam can kayb\u0131 33 bin 392'ye y\u00fckseldi.\r\n\r\nCovid-19 testlerinin pozitif \u00e7\u0131kma oran\u0131 ise y\u00fczde 13,1'e ula\u015ft\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n