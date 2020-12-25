3’ü yerli 7 üründe limit üstü kalıntı

18-24 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçları açıklandı.
Tarım Dairesi 18-24 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılan gıda denetim sonuçları neticesinde 4 ithal ve 3 yerli üründe limit üstü kalıntıya rastlandığını açıkladı.
İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden 34 numuneden 30 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 4 ürün bulunmuştur.
Köşe Tic. Ltd. ait armutta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün, firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir. Mert Uluşan’a ait havuçta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün, firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecektir. Köşe Tic. Ltd. ait pancar ve Cahide Kılıç’a ait cennet meyvesinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edilmiştir.
Yerli ürünlerden 24 numuneden 21 numune temiz olup, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 3 ürün bulunmuştur. Bostancı sakinlerinden Ayhan Bilsin’e ait yeşil biber ve kapya biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünlerin imhasına karar verilmiştir.
Gayretköy sakini Enver Yılmaz’a ait ıspanakta da tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edilmiştir.
|25 Aralık 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|İsim
|Yerli/ithal
|Ürün
|Analiz Sonucu
|1
|M.Hacı Ali İşl.
|İthal
|Mısır Yemlik
|Temiz
|2
|M.Hacı Ali İşl.
|İthal
|Soya Küsbesi
|Temiz
|3
|Köşe Tic. Ltd
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|4
|Köşe Tic. Ltd
|İthal
|Elma Stk
|Temiz
|5
|Köşe Tic. Ltd
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|6
|Köşe Tic. Ltd
|İthal
|Mor Lahana
|Temiz
|7
|Köşe Tic. Ltd
|İthal
|Ayva
|Temiz
|8
|Köşe Tic. Ltd
|İthal
|Armut Deveci
|Limit Üstü
|9
|Köşe Tic. Ltd
|İthal
|Pancar
|Limit Üstü
|10
|Holly Grains Ltd.
|İthal
|Mısır Yemlik
|Temiz
|11
|Holly Grains Ltd.
|İthal
|Soya Küsbesi
|Temiz
|12
|Şetar Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Stk
|Temiz
|13
|Şetar Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|14
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Cennet Meyvesi
|Temiz
|15
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Elma Gala
|Temiz
|16
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|17
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Armut Deveci
|Temiz
|18
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Ayva
|Temiz
|19
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Armut Ankara
|Temiz
|20
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Cennet Meyvesi
|Temiz
|21
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Şili Kırmızı Biber
|Temiz
|22
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Armut Deveci
|Temiz
|23
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma G.S
|Temiz
|24
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Kırmızı Acı Biber
|Temiz
|25
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Cennet Meyvesi
|Temiz
|26
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma G.S
|Temiz
|27
|Mert Uluşan
|İthal
|Havuç
|Limit Üstü
|28
|Cahide Kılıç
|İthal
|Şili Kırmızı Biber
|Temiz
|29
|Cahide Kılıç
|İthal
|Cennet Meyvesi
|Limit Üstü
|30
|Cahide Kılıç
|İthal
|Pancar
|Temiz
|31
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Cennet Meyvesi
|Temiz
|32
|Muha Seb. Mey Ltd.
|İthal
|Elma Stk
|Temiz
|33
|Muha Seb. Mey Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|34
|Helvasan
|İthal
|Susam
|Temiz
|35
|Selahattin Kuş
|Mağusa
|Domates
|Temiz
|36
|Ayhan Bilsin
|Bostancı
|Yeşil Biber
|Limit Üstü
|37
|Ayhan Bilsin
|Bostancı
|Kapya Biber
|Limit Üstü
|38
|Münevver İneci
|Yeşilırmak
|Sarma
|Temiz
|39
|Cevdet Atalar
|Yeşilırmak
|Marul
|Temiz
|40
|Hülya Kaygül
|Yeşilırmak
|Marul
|Temiz
|41
|Barış Baş
|Yeşilırmak
|Marul
|Temiz
|42
|Aytaç Özcezarlı
|İncirli
|Ispanak
|Temiz
|43
|Kerim Korcan
|Türkmenköy
|Enginar
|Temiz
|44
|Ali Deniz
|İncirli
|Golyandro
|Temiz
|45
|Enver Yılmaz
|Gayretköy
|Ispanak
|Limit Üstü
|46
|Mehmet Erdi İpek
|Gayretköy
|Marul
|Temiz
|47
|Mehmet Erdi İpek
|Gayretköy
|Turp
|Temiz
|48
|Hüseyin Muti
|Alsancak
|Domates
|Temiz
|49
|Mehmet Öztay
|Edremit
|Patlıcan
|Temiz
|50
|Hasan Benli
|Alsancak
|Salatalık
|Temiz
|51
|Caner Safel
|Alsancak
|Taze Fasulye
|Temiz
|52
|Hüseyin Muti
|Alsancak
|Acı Biber
|Temiz
|53
|Bayur Tarım
|Haspolat
|Turp
|Temiz
|54
|Bayur Tarım
|Haspolat
|Brokoli
|Temiz
|55
|Bayur Tarım
|Haspolat
|Pazı
|Temiz
|56
|Bayur Tarım
|Haspolat
|Ispanak
|Temiz
|57
|Bayur Tarım
|Haspolat
|Çiçek Lahanası
|Temiz
|58
|Bayur Tarım
|Haspolat
|Gulumbra
|Temiz