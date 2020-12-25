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3’ü yerli 7 üründe limit üstü kalıntı

25 Aralık 2020
tarım dairesi gıda denetim sonuçları



18-24 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçları açıklandı.

Tarım Dairesi 18-24 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılan gıda denetim sonuçları neticesinde 4 ithal ve 3 yerli üründe limit üstü kalıntıya rastlandığını açıkladı.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden 34 numuneden 30 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 4 ürün bulunmuştur.

Köşe Tic. Ltd. ait armutta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün, firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir. Mert Uluşan’a ait havuçta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün, firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecektir. Köşe Tic. Ltd. ait pancar ve Cahide Kılıç’a ait cennet meyvesinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edilmiştir.

Yerli ürünlerden 24 numuneden 21 numune temiz olup, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 3 ürün bulunmuştur. Bostancı sakinlerinden Ayhan Bilsin’e ait yeşil biber ve kapya biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünlerin imhasına karar verilmiştir.

Gayretköy sakini Enver Yılmaz’a ait ıspanakta da tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edilmiştir.

 

   25 Aralık 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
 İsimYerli/ithalÜrünAnaliz Sonucu
1M.Hacı Ali İşl.İthalMısır YemlikTemiz
2M.Hacı Ali İşl.İthalSoya KüsbesiTemiz
3Köşe Tic. LtdİthalArmut S.MTemiz
4Köşe Tic. LtdİthalElma StkTemiz
5Köşe Tic. LtdİthalElma GoldenTemiz
6Köşe Tic. LtdİthalMor LahanaTemiz
7Köşe Tic. LtdİthalAyvaTemiz
8Köşe Tic. LtdİthalArmut DeveciLimit Üstü
9Köşe Tic. LtdİthalPancarLimit Üstü
10Holly Grains Ltd.İthalMısır YemlikTemiz
11Holly Grains Ltd.İthalSoya KüsbesiTemiz
12Şetar Tic. Ltd.İthalElma StkTemiz
13Şetar Tic. Ltd.İthalElma GoldenTemiz
14Halil Kasap Paz.İthalCennet MeyvesiTemiz
15Halil Kasap Paz.İthalElma GalaTemiz
16SVS Tic. Ltd.İthalArmut S.MTemiz
17SVS Tic. Ltd.İthalArmut DeveciTemiz
18SVS Tic. Ltd.İthalAyvaTemiz
19SVS Tic. Ltd.İthalArmut AnkaraTemiz
20SVS Tic. Ltd.İthalCennet MeyvesiTemiz
21Onbaşı İşl. Ltd.İthalŞili Kırmızı BiberTemiz
22Onbaşı İşl. Ltd.İthalArmut DeveciTemiz
23Onbaşı İşl. Ltd.İthalElma G.STemiz
24SVS Tic. Ltd.İthalKırmızı Acı BiberTemiz
25Onbaşı İşl. Ltd.İthalCennet MeyvesiTemiz
26Onbaşı İşl. Ltd.İthalElma G.STemiz
27Mert UluşanİthalHavuçLimit Üstü
28Cahide KılıçİthalŞili Kırmızı BiberTemiz
29Cahide KılıçİthalCennet MeyvesiLimit Üstü
30Cahide KılıçİthalPancarTemiz
31Onbaşı İşl. Ltd.İthalCennet MeyvesiTemiz
32Muha Seb. Mey Ltd.İthalElma StkTemiz
33Muha Seb. Mey Ltd.İthalElma GoldenTemiz
34HelvasanİthalSusamTemiz
35Selahattin KuşMağusaDomatesTemiz
36Ayhan BilsinBostancıYeşil BiberLimit Üstü
37Ayhan BilsinBostancıKapya BiberLimit Üstü
38Münevver İneciYeşilırmakSarmaTemiz
39Cevdet AtalarYeşilırmakMarulTemiz
40Hülya KaygülYeşilırmakMarulTemiz
41Barış BaşYeşilırmakMarulTemiz
42Aytaç ÖzcezarlıİncirliIspanakTemiz
43Kerim KorcanTürkmenköyEnginarTemiz
44Ali DenizİncirliGolyandroTemiz
45Enver YılmazGayretköyIspanakLimit Üstü
46Mehmet Erdi İpekGayretköyMarulTemiz
47Mehmet Erdi İpekGayretköyTurpTemiz
48Hüseyin MutiAlsancakDomatesTemiz
49Mehmet ÖztayEdremitPatlıcanTemiz
50Hasan BenliAlsancakSalatalıkTemiz
51Caner SafelAlsancakTaze FasulyeTemiz
52Hüseyin MutiAlsancakAcı BiberTemiz
53Bayur TarımHaspolatTurpTemiz
54Bayur TarımHaspolatBrokoliTemiz
55Bayur TarımHaspolatPazıTemiz
56Bayur TarımHaspolatIspanakTemiz
57Bayur TarımHaspolatÇiçek LahanasıTemiz
58Bayur TarımHaspolatGulumbraTemiz

 

 



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25 Aralık 2020


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