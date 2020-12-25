3’ü yerli 7 üründe limit üstü kalıntı

18-24 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçları açıklandı.

Tarım Dairesi 18-24 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılan gıda denetim sonuçları neticesinde 4 ithal ve 3 yerli üründe limit üstü kalıntıya rastlandığını açıkladı.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden 34 numuneden 30 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 4 ürün bulunmuştur.

Köşe Tic. Ltd. ait armutta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün, firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir. Mert Uluşan’a ait havuçta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün, firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecektir. Köşe Tic. Ltd. ait pancar ve Cahide Kılıç’a ait cennet meyvesinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edilmiştir.

Yerli ürünlerden 24 numuneden 21 numune temiz olup, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 3 ürün bulunmuştur. Bostancı sakinlerinden Ayhan Bilsin’e ait yeşil biber ve kapya biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünlerin imhasına karar verilmiştir.

Gayretköy sakini Enver Yılmaz’a ait ıspanakta da tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edilmiştir.