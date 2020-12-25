Portekiz’de iki günde 540 vahşi geyik öldürüldü

Portekiz'de yer alan bir avlanma merkezinde iki g\u00fcn i\u00e7inde 540 vah\u015fi geyik \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc. Portekizli yetkililer, b\u00f6lgedeki geyik pop\u00fclasyonunun b\u00fcy\u00fck \u00f6l\u00e7\u00fcde yok oldu\u011funu belirterek olay\u0131 sert bir \u015fekilde k\u0131nad\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nPortekiz\u2019in ba\u015fkenti Lizbon\u2019dan yakla\u015f\u0131k kilometre uzakl\u0131ktaki Torrebala avlanma b\u00f6lgesinde 17 ve 18 Aral\u0131k tarihlerinde, 16 \u0130spanyol avc\u0131 iki boyunca 500\u2019den fazla geyik ve yaban domuzunu adeta katletti.\r\n\r\n"A\u015eA\u011eILIK\u00c7A \u0130\u015eLENM\u0130\u015e B\u0130R \u00c7EVRE SU\u00c7U"\r\n\r\nPortekizli yetkililer ise katliama olan \u00f6fkelerini sert bir \u015fekilde dile getirdi. \u00c7evre Bakan\u0131 Jo\u00e3o Fernandes, \u0130spanyol avclar\u0131 taraf\u0131ndan hayvanlar\u0131n \u00f6ld\u00fcr\u00fclmesinin\u00a0 "a\u015fa\u011f\u0131l\u0131k\u00e7a" oldu\u011funu ve soru\u015fturulmas\u0131 gereken bir "\u00e7evre su\u00e7u" oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\n\u00c7evre Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada ise, "Hayvanlar\u0131n ayr\u0131m g\u00f6zetmeksizin katledilmesiyle ilgili haberlerle ilgli bir a\u00e7\u0131klama yapma gere\u011fi duyuyoruz. Bu durumun\u00a0 avlanma ile hi\u00e7bir ilgisi yok,,biyolojik \u00e7e\u015fitlili\u011fin ve ekosistemlerin y\u0131k\u0131m\u0131n\u0131n ama\u00e7land\u0131\u011f\u0131 bir katliam\u201d denildi.\r\n\r\n\u0130SPANYOL AVCILARIN CEZALANDIRILMASI \u0130STEN\u0130YOR\r\n\r\n\u00d6te yandan, Torrebala avlanma b\u00f6lgesinde turistlerin hayvanlar\u0131 tek t\u00fck avlanmas\u0131na izin veriliyor, ancak son ya\u015fanan olayla birlikte b\u00f6lgedeki vah\u015fi geyik pop\u00fclasyonunun b\u00fcy\u00fck \u00f6l\u00e7\u00fcde yok oldu\u011fu belirtildi. Yetkililer 12 bin 700 d\u00f6n\u00fcml\u00fck \u00e7iftli\u011fin\u00a0 duvarlarla \u00e7evrili oldu\u011fu i\u00e7in hayvanlar\u0131n ka\u00e7amad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\nGeyik katliam\u0131na ili\u015fkin foto\u011fraflar, ayr\u0131ca sosyal medyada da dola\u015f\u0131yor. Pek \u00e7ok insan olaya tepki g\u00f6sterirken, \u0130spanyol avc\u0131lar\u0131n cezaland\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 istedi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n