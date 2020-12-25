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Portekiz’de iki günde 540 vahşi geyik öldürüldü

25 Aralık 2020
Portekiz'de vahşi geyik öldürüldü



Portekiz’de yer alan bir avlanma merkezinde iki gün içinde 540 vahşi geyik öldürüldü. Portekizli yetkililer, bölgedeki geyik popülasyonunun büyük ölçüde yok olduğunu belirterek olayı sert bir şekilde kınadı.



devlet piyangosu





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25 Aralık 2020


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