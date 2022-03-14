limon online






KıbrısManşet

388 yeni vaka

14 Mart 2022
KKTC-Covid-19







Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.078 olup, 388 pozitif vakaya rastlanmış, 319 kişi taburcu edilmiştir.




163 kişi Lefkoşa, 94 kişi Girne, 94 kişi Gazimağusa, 17 kişi Güzelyurt, 8 kişi İskele, 12 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.



14 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.078

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 388

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 388

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 319

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.103.256

Toplam Vaka Sayısı: 73.741

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 69.857

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3682

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 32

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3643

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 204

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  747

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 212
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 222

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1912

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 135859



Etiketler
14 Mart 2022


Başa dön tuşu