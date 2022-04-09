332 yeni vaka

“Toplam 17.120 test yapıldı, 332 pozitif vakaya rastlandı”
Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.120 olup, 332 pozitif vakaya rastlanmıştır.
166 kişi Lefkoşa, 72 kişi Girne, 61 kişi Gazimağusa, 21 kişi Güzelyurt, 5 kişi İskele, 7 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
9 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.120
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 332
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.528.367
Toplam Vaka Sayısı: 90.120
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 84.964
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4930
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 53
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4871
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 228
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :