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332 yeni vaka

9 Nisan 2022
kktc koronavirüs







“Toplam 17.120 test yapıldı, 332 pozitif vakaya rastlandı”




Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.120  olup, 332 pozitif vakaya rastlanmıştır.



166 kişi Lefkoşa, 72 kişi Girne, 61 kişi Gazimağusa, 21 kişi Güzelyurt, 5 kişi İskele, 7  kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

9 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.120

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 332

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.528.367

Toplam Vaka Sayısı: 90.120

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 84.964

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4930

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 53

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4871

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 228

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :



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9 Nisan 2022


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