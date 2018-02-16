300 izin için iptal talebi

Taksiciler, eski yönetim tarafından verilen turistik “T” izinlerinin birçoğunun korsan taksicilik için kullanıldığını ifade ederek amacı dışında kullanılan turistik “T” izinlerinin de iptali istedi

YA KORSAN OLUYORLAR YA DA KİRALIYORLAR:Yasaya göre, turistik “T” izninin alınabilmesi için acente sahibi olmak gerekiyor. Taksiciler özellikle geçmiş hükümet döneminde yaklaşık 300 kişiye Turistik “T” izni verildiğini ancak bunların çoğunluğunun korsan taksicilik hizmeti verdiğini, birçoğunun kiralandığını ifade etti

ESKİ YÖNETİME VERYANSIN: Taksiciler,“siyasi rant” uğruna yaklaşık 300 turistik “T” izni verdiğini,bu kişilerin birçoğunun Güzelyurt bölgesinden olduğunu ifade etti. Taksicilerverilen izinlerin verildiği kişilerin tamamına yakınının ise sektörle alakaları bulunmadığını söyledi

İZİNLER İPTALİ EDİLSİN: Özellikle eski yönetim ve hükümet döneminde verilen 300’e yakın turistik “T” izninin incelemeye alınmasını isteyen taksiciler, kullanılmayan ve amacı dışında kullanılan Turistik “T” izinlerinin iptal edilmesini istedi

Duygu ALAN

Ülkede taksicilikten ekmek kazananlareski yönetimler döneminde dağıtılan turistik “T” izinlerinin çoğunun amacına uygun kullanılmadığını öne sürdü.

Yasaya göre, Turistik “T” izninin alınabilmesi için acente sahibi olmak gerektiğini söyleyen taksici esnafı, geçmiş hükümet döneminde “siyasi rant” uğruna yaklaşık 300 kişiye Turistik “T” izni verildiğini ve bu kişilerin tamamına yakınının sektörde hizmet vermeyen kişiler olduğunu iddia etti.

Geçmiş hükümet döneminde alınan Turistik “T” izinlerinin çoğunluğunun bugün korsan taksicilik hizmeti verdiğini, birçoğunun da kiralandığını ifade eden taksici esnafı bu hususta etkin denetim istedi.

Havadis’e konuşan taksiciler, yeni hükümetten beklentilerinin amacı dışında kullanılan Turistik “T” izinlerinin iptal edilmesi yönünde olduğunu ifade etti.

“Yasa ivedilikle geçirilmeli”

Taksici esnafı, “Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması Denetim Değişiklik Yasa Tasarısı”nın da ivedilikle yürürlüğe konmasını istedi.

“Bu yasa bizim can yeleğimizdir” diyen taksiciler, “Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması Denetim Değişiklik Yasa Tasarısı”nın yasalaşarak yürürlüğe girmesi halinde özel araçlarla taşımacılık yapılmasının önüne geçileceğini, etkin bir denetim ile de bu konudaki sorunlarının ortadan kaldırılmış olacağını ifade etti.

Turgut: Turistik “T” izinleri ile korsan taksicilik yapılıyor

Lefkoşa Taksiciler Birliği Başkanı Rifat Turgut, Turistik “T” izinlerinin çoğunun amacına uygun kullanılmadığını öne sürerek, gerekli denetim ve tespitin yapılmasını, amacı dışında kullanılan Turistik “T” izinlerinin iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Yasaya göre, Turistik “T” izninin alınabilmesi için acente sahibi olmak gerektiğini söyleyen Turgut, özellikle geçmiş hükümet döneminde yaklaşık 300 kişiye Turistik “T” izni verildiğini ancak bunların çoğunluğunun korsan taksicilik hizmeti verdiğini, birçoğunun kiralandığını ifade etti.

Turgut şunları söyledi: “Geçmiş hükümet döneminde yaklaşık 300 Turistik “T” izni verildi. Ben de aldım. Ancak bu izinleri alanların birçoğu da sektör ile alakası olmayan kişilerdir. Yasaya göre, Turistik “T” izninin alınabilmesi için acente sahibi olunması gerekmektedir ve bu araçlar sadece acentelerin kendi getirdikleri turistleri ülkeyi tanıtmak için gezdirmek amacı ile kullanılmalıdır. Ancak ne yazık ki, bugün çoğunluğu amacı dışında kullanılıyor, korsan taksicilik yapılıyor. Taksimetreleri yok, taksicilik hizmeti verdikleri kişilerden kafalarına göre ücret alıyorlar ve gelişi güzel her yerden yolcu alıyorlar. Amacı dışında kullanılan Turistik “T” izinlerinin iptalini istiyoruz. Eğer tümü iptal edilecekse ben de iznimin iptal edilmesine hazırım.”

Karalar: Turistik “T” izinleri sektör dışı şahıslara verildi

Birleşik Taksiciler Birliği Genel Sekreteri Murat Karalar, Turistik “T” izinlerinin geçmiş tüm hükümetler döneminde verildiğini ancak yoğunluklu olmak üzere bu izinlerin UBP-DP Azınlık hükümeti döneminde ve de sektör dışı şahıslara verildiğini söyledi.

Yeni hükümetten beklentilerinin amacı dışında kullanılan Turistik “T” izinlerinin iptal edilmesi yönünde olduğunu ifade eden Karalar, şunları kaydetti:

“Turistik ‘T’ izinleri, yasal olarak ancak ve ancak acentesi olan kişilere verilir. Acenteler de ülkeye kendi getirdikleri turistleri bu araçlarla gezdirir. Bu araçlar, minibüskategorisine girer, koltuk sayısı 9+1 den başlar. Ancak birçoğu Vito dediğimiz 6 kişilik taksi araçlara 9 koltuk yerleştiriyorlar muayeden sonra bu koltuklar sökülüyor ve araçlar taksi gibi çalıştırılıyor. Bu araçların Güney Kıbrıs’a gitmesi için özel izin alınması gerekiyor. Buna da formül ürettiler. Minibüsolduğundan dolayı bu kişiler koçanın fotokopisini çekip 9+1’i 7 yapıyor tekrar fotokopi çekip mevcut izinlerini sahte olarak kapıdan alıyorlar.Şehiriçi ve şehirler arası korsan taksicilik yapıyorlar. Bu hususta Acenteler Birliği de sessiz, biz taksiciler, hem kendi haklarımızı hem de acentelerin haklarını savunuyoruz. Geçtiğimiz hükümet döneminde Güzelyurt’ta bir şirkete 4 Turistik ‘T’ izni, 30 tanede araç kiralık izni verildiği bilgime geldi.

Şuanda bu 18 bin Sterlin’e satılık. Yeni hükümetten beklentimiz amacı dışında kullanılan Turistik “T” izinlerini iptal etmesidir. Polisin de bu açıklamamızı suç duyurusu kabul edip gereğini yapmasını istiyoruz.”

Karalar, ayrıca Taksiciler, özel araçlarla taşımacılık yapılmasının önüne geçen “Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması Denetim Değişiklik Yasa Tasarısı”nın ivedilikle yürürlüğe konmasını istedi, “Bu yasa bizim can yeleğimizdir” dedi.

Vakkas: Haddinden fazla Turistik ‘T’ izni verildi

Ercan Taksiciler Birliği Başkanı SeydiPolat Vakkas, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile dün bir görüşme yaptıklarını, taksicilerin sorunları ve çözüm önerilerini bakana aktardıklarını söyledi.

Görüşmede Turistik “T” izinleri konusuna da değindiklerini ifade eden Vakkas, taksicilerin isyanının amacı dışında kullanılan Turistik “T” izinlerine olduğunu ve yeni hükümetten bu husustaki beklentilerinin amacı dışında kullanılan Turistik “t” izinlerinin iptali yönünde olduğunu dile getirdi.

Vakkas, “Haddinden fazla Turistik ‘T’ izni verildi. Bunların çoğunluğu da amacı dışında kullanılıyor. Korsan taksicilik yapılıyor, her yerden müşteri alınıyor bu müşteriye belirli bir tarifeden değil kafalarına göre fiyat uygulanıyor. Bunlar bizim ekmeğimizle oynuyor” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın kendilerini çok iyi karşıladığını ve taleplerine olumlu yanıt verdiğini d söyleyen Vakkas, “Sayın Bakana duyarlılığı hususunda bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi.

Ercan: 9+1 sayısı daha da yükseltilmeli

Çatalköy Taksiciler Birliği Başkanı Muhammet Ercan, taksicilerin Ekim ayında yapmış oldukları eylemi anımsatarak bu eylem kapsamında sorunlarını ve taleplerini ortaya koyduklarını, taleplerinden birinin de Turistik “T” izinlerinin durdurulması yönünde olduğunu kaydetti.

“Fikrimiz aynı yöndedir” diyen Ercan, usulüne uygun kullanılmayan Turistik “T” izinlerinin ivedilikle iptal edilmesini istediklerini kaydetti.

9+1 koltuk düzenlemesine gayri yasal bir düzenleme yapılarak korsan taksicilik yapıldığını belirten Muhammet Ercan, “Bu kişilerin tespit edilip gerekenin yapılmasıve 9+1 sayısının daha da yükseltilmesi gerektiği düşüncesindeyiz” dedi.

Ercan, “Geçmiş hükümetin vermiş olduğu Turistik “T” izinlerinin birçoğunun kullanılmadığını ve bunların iptaline gidildiği bilgisini aldık. Bu Turistik “T” izini alanların birçoğunun korsan taksi olarak hizmet vermeye çalıştığı, taksicilerin ekmeğine engel olduğu ortadadır.

Bu hususta polise de görev düşmektedir. Polisimiz bu konuda çalışmalar yaptı, yapmaya da devam ediyor. Lakin yasal mevzuatlardaki açıktan dolayı polis de etkin bir ceza uygulayamıyor. Dolayısıyla cezalar caydırıcı değil. Yasaların daha kati olması şarttır” diye konuştu.

“Yasa yürürlüğe girmeli”

Ercan, ayrıca özel araçlarla taşımacılık yapılmasının önüne geçen “Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması Denetim Değişiklik Yasa Tasarısı”nın ivedilikle yürürlüğe konmasını istedi.

Muhammet Ercan, şunları söyledi: “Öte yandan korsan taksicilik ile mücadele ettiğimiz için otellere girişlerimiz men ediliyor.Bu konularla ilgili eylemler ve benzeri girişimlerimiz olacaktır. Var olan yasamızı düzenlemiştik, bu düzenleme ‘hiçbir kimse kurum ve kuruluş dahil, özel, tüzel kişileri Turistik “T” izni olmaksızın taşımasına hakkı yoktur ve yasaktır’ şeklindeydi. Bu kişiler, ücretli veya ücretsiz yolcu taşımacılığı yapmayınca etkin bir çözüm olacağı kanaatindeyiz. Bu değişiklik yasa tasarısı geçmiş hükümet döneminde meclisten geçmiş, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmıştı, 20 günlük itiraz süresi koyuldu ardından seçim yasaklarına girildi. Şuanda beklentimiz bu yasanın ele alınıp bilahare onaylanması ve yürürlüğe girmesidir. Öte yandan ülke turizmi şuanda ne yazık ki kumar ve bağlantılı eğlence sektörlerine dayandı. Bu gibi yatırımlar yapılırken hükümetlerimizin herkesin kendi işini yapması gerektiğini yatırımcılara belirtmesi gerekmektedir. Yatırım otelse otelcilik hizmeti verecek, taksicinin, restorancının ve diğer esnafların ekmeğine engel olunmayacak. Bu hususta Turizm Bakanlığı’na da ciddi görev düşmektedir.”

“Hükümetten beklentimiz yüksek”

Yeni hükümetten beklentilerin yüksek olduğunu da sözlerine ekleyen Ercan şunları kaydetti: “Öncelikle ülkenin böyle bir koalisyon hükümetine belki de gerçekten ihtiyacı vardı. Temenni ediyorum ki geçmiş hükümete iyi mesajlar verir ve ülkeyi çok daha iyi noktalara götürür. Başbakanımız Sayın Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Kudret Özersay ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sayın Tolga Atakan, dilerim ki bu ülkeyi çok daha iyi noktalara götürecekler. Sektörümüzle ilgili bu işlerin çözümü konusunda istikrar sağlayıp hak, adaleti yerine getireceklerine inancım tamdır. Tüm çalışmalarında başarılar dilerim ve işbirliğine hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Öte yandan Çatalköy Taksiciler Birliği’ne bağlı taksiciler altı aydır sokakta. Tek suçları da korsan taksicilikle mücadele etmeleri, Belediye Başkanının desteği bizimle hükümetten de bu desteği bekliyoruz.”