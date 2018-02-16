Kutlu Adalı Basın Ödülleri İçin “En İyi Haber” dalında başvuru kabul ediliyor

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), “Kutlu Adalı Basın Ödülleri”nde “En İyi Haber Ödülü” kategorisi için yarışma başlattığını duyurdu.

Sendikanın konuyla ilgili açıklamasına göre, bu yıl 17’ncisi düzenlenecek “En İyi Haber Ödülü” kategorisine başvurmak isteyen basın emekçilerinin, seçtikleri haberlerinin web sitesindeki linkiyle birlikte ekran görüntüsü veya gazete kupürünün fotoğrafını, basinsen1972@gmail.com adresine göndermesi gerekiyor.

Yarışmaya 28 Şubat günü mesai bitimine kadar başvuru kabul edilecek.