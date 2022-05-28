KıbrısManşetSağlık

30 yeni vaka

28 Mayıs 2022
kktc koronavirüs







“Toplam 7698 test yapıldı, 30 pozitif vakaya rastlanmıştır.”




Son 24 saatte yapılan test sayısı 7698 olup, 30 pozitif vakaya rastlanmıştır. ”



18 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 6 kişi Mağusa, 1 kişi Güzelyurt , 2 kişi İskele Bölgesi’ndendir.

28 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7698

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 30

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.000.920

Toplam Vaka Sayısı: 94.941

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.334

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 372

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 9

Karantinadaki Vaka Sayısı: 362

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :



Etiketler
28 Mayıs 2022






Başa dön tuşu