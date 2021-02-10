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30 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

10 Şubat 2021
sokağa çıkma yasağını ihlal



Polis dün yaptığı denetimler sonucu 30 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini tespit etti.

polis basın Subaylığından alınan bilgiye göre, sokağa çıkma yasağı kapsamında; 09-10.02.2021 tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 30 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, kapalı olması gereken 2 iş yerinin yasal emirlere uymayarak faaliyette olduğu ve sokağa çıkan 6 kişinin ise maske takmadığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.





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10 Şubat 2021


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