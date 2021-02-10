30 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Polis dün yaptığı denetimler sonucu 30 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini tespit etti.

polis basın Subaylığından alınan bilgiye göre, sokağa çıkma yasağı kapsamında; 09-10.02.2021 tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 30 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, kapalı olması gereken 2 iş yerinin yasal emirlere uymayarak faaliyette olduğu ve sokağa çıkan 6 kişinin ise maske takmadığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.