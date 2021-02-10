Girne Belediyesi ilaçlama çalışmalarına devam ediyor

Dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler devam ederken, Girne Belediyesi kentin çeşitli yerlerinde ilaçlama çalışmalarına rutin olarak devam ediyor. Girne Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün (Covid-19) ülkemizde de etkisinin devam etmesiyle Girne Belediyesi’ne bağlı sağlık ekipleri, kentin çeşitli yerlerinde ilaçlama çalışmalarına rutin olarak devam ediyor.

Girne Belediyesi Sağlık ekipleri tarafından her gün, Yeni Liman yolcu salonları, Yeni Liman Başkanlığı, Yeni Liman Gümrük Binası, Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası, Kaymakamlık, Leymosun Kültür Evi, Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi, Girne Polis Karakolu ve Muhtarlıklarda dezenfekte çalışmalarının devam etmekte olduğu bilgisi verildi. Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konu ile ilgili yaptığı açıklamada, halkın sağlığı için alınan tüm tedbirlerin artarak devam ettiğini belirtti.

Güngördü, Covid-19 salgınının halen devam ettiğine ve bu bağlamda gereken tüm önlemleri imkanlar çerçevesinde her geçen gün daha da genişlettiklerini dile getirdi. Kentin çeşitli yerlerinde ilaçlama çalışmalarına devam edildiğini işaret eden Güngördü, salgının en az zararla atlatılması için halkımızın, tüm yapılan uyarıları dikkate almalarını ve maske, mesafe, hijyen konusundaki hassasiyetlerini devam ettirmeleri gerektiğini kaydetti.