3 yıl hapis yatacak

Lefkoşa – Girne anayolunda meydana gelen trafik çarpışmasında İbrahim Atar’ın ölümüne neden olan Dilnaz Mamedova aleyhinde Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği 4 yıl hapislik cezası üst mahkeme tarafından düşürüldü

Evrim KAMALI

Lefkoşa – Girne anayolunda meydana gelen ölümlü trafik çarpışmasında İbrahim Atar’ın ölümüne sebep olmaktan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak 4 yıl hapislikle cezalandırılan Dilnaz Mamedova’ın istinaf talebi kabul edildi. Yargıtay Ceza Heyeti, oyçokluğu kararıyla Mamedova’nın cezasını 3 yıla düşürdü.

Lefkoşa-Girne Anayolu’nda 27 Nisan 2017 tarihinde, saat 23.50 sıralarında meydana gelen trafik çarpışmasında 36 yaşındaki İbrahim Atar hayatını kaybetmişti.

Olay, 20 yaşındaki Dilnaz Mamedova’nın 760 plakalı araba ile Lefkoşa-Girne Anayolu’nun 10-11 kilometrelerinde dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelmişti.

Mamedova, arabası ile yolu ikiye ayıran refüje çarptıktan sonra yolun soluna doğru savrularak Akasya ağaçlarına çarparak durabilmişti. Olayda arabada yolcu olan 36 yaşındaki İbrahim Atar kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Çarpışma sırasında arabada yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Feray Okuçlu, 21 yaşındaki Hüseyin Doğan ile 23 yaşındaki Umut Şanverdi de yaralanmıştı.