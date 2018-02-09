3. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu başladı

3. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu bu sabah başladı.

Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, yarışın startını Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü verdi.

Güngördü yarış öncesi yaptığı konuşmada, uluslararası bir organizasyon olan bisiklet turu için 120’den fazla sporcunun ülkede bulunmasının önemine değinerek, spora ve sporcuya katkılarının devam edeceğini dile getirdi.

Güngördü yarışların başarılı geçmesi ve kazasız bir yarış dileğinde bulundu.

Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu Başkanı Ekin Adademir da, havanın güzel olmasının büyük bir avantaj olduğunu belirterek, tüm sporculara başarılar diledi.

Saat 11:00’de Girne Belediyesi önünden başlayan yarışın birinci etabı Girne, Güzelyalı, Çamlıbel, Kalkanlı, Güzelyurt, Kılıçaslan, Çamlıbel, Güzelyurt, Türkeli, Lefkoşa, Girne Kapısı şeklinde organize edildi.