Limasol direnişi ve şehitleri törenle anılacak

Limasol direnişi ve direnişte şehit düşenler, 13 Şubat Salı günü törenle anılacak.

Girne Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, tören saat 10.00’da Limasol-Girne Şehitleri ve Özgürlük Anıtı önünde yer alacak.