3 tabaca ele geçirildi 2 kişi tutuklandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Ağustos 15, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

3 tabaca ele geçirildi 2 kişi tutuklandı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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tabanca operasyon

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre dün saat 16:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon (Tetik Operasyonu) kapsamında,  V.A.(E-24)’nın kullanımındaki motosiklette yapılan aramada, tasarrufunda üç adet tabanca ve tabancalara ait üç adet şarjör ve 95 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan O.Y.(E-29) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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Tags:KKTCmermiPolistabanca
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