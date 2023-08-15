Hawaii yangınları: Ölü sayısı 99’a çıktı, 1300 kişi kayıp

Hawaii’nin Maui Adası’nda büyük yıkım yaratan yangında kayıpların sayısının 1300 civarında olduğu açıklandı. Vali Josh Green, günde 10 ila 20 arasında ceset bulmayı beklediklerini aktardı.
CBS televizyonuna konuşan Green, 12 bin kişinin yaşadığı Lahaina’da halkın ya kaçtığını ya da yangında öldüğünü söyledi.
Ülke tarihinin en ölümcül yangın faciasında resmi ölü sayısı 99 olarak açıklandı.
Afet bölgesinde metal yığınları ve kül yığınları arasında kalan cesetleri bulabilmek için kente 20 kadavra tespit köpeği getirildi.
Vali Green düzenlediği basın toplantısında henüz yüzde 25’lik bir alanın arandığını aktardı.
Kömürleşen cesetlerin kimlik tespitinin de uzun sürebileceği kaydediliyor.
Maui Polis Müdürü Jeff Pelletier, 13 kilometrekarelik bir alanda ceset araması yapılacağını söyledi.
Bölge sakinleri yangın öncesi erken uyarı sisteminin çalışmadığını savunuyor ve yetkilileri müdahale konusunda suçluyor. Hawaii Başsavcısı yangınlarına nasıl müdahale edildiğine ilişkin “kapsamlı bir inceleme” başlatıldığını duyurdu.
Hawaii’nin Maui adası ve Büyük Ada’daki yangınlar Salı gecesi başladı.
Yangının nedeni henüz bilinmemekle birlikte, kasırga rüzgarları ve kuru hava alevleri körükledi.
Lahaina’ya inen tepelik alandaki kuru ot yangının bir anda kente sıçradığı aktarılıyor.
Maui Adası’nda 35 bine yakın insan yaşıyor.
Yetkililer, Lahaina ve Kaanapali’nin bulunduğu Batı Maui’de kayıp kişileri arıyor.
Lahaina’ya giden tek yol olan Honoapiilani Otoyolu’nda, su ve yakıt taşıyan kamyonların yanında yorgun ve endişeli görünen ailelerle birlikte araçlar uzun bir kuyruk oluşturuyor.
BBC’ye konuşan bir aile, teyit edilen ölü sayısının zaten yüksek olmasına rağmen daha da artacağına inandıklarını söyledi. Bir aile üyesi “Sadece bizim sokakta 50 kişi var” dedi.
Hawaii’deki en ölümcül felaket
Maui yetkilileri de Lahaina’da ölü sayısının 1960 yılında 61 kişinin ölümüne neden olan tsunami felaketini gölgede bırakarak Hawaii’nin en ölümcül doğal afeti oldu.
Cuma günü bazı sakinlerin Lahaina’ya dönmesine izin verilmesine rağmen, tarihi kasaba yakınlarındaki stadyuma tahliye edilenlerin çoğu geri dönmek için acele etmediklerini söylüyor.
Birçoğu yangından zor kaçarken evlerinin alev almaya başladığına tanık olmuş ve geriye dönecek hiçbir şeyleri kalmadığından emin olduklarını, hayatta kaldıkları için minnettar olduklarını söylüyor.
Adada binlerce insan evsiz kaldı. Yeniden inşanın milyarlarca dolara mal olacağı belirtiliyor.
Son günlerde Maui’deki yardım kuruluşlarına bağış yağmaya başladı.
Ada, aralarında Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un da bulunduğu çok sayıda varlıklı insana ev sahipliği yapıyor. Bezos ve ortağı Lauren Sanchez yangın mağdurlarına yardım için 100 milyon dolar bağışta bulundu.