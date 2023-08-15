Hawaii yangınları: Ölü sayısı 99’a çıktı, 1300 kişi kayıp

Yetkililer, Lahaina ve Kaanapali’nin bulunduğu Batı Maui’de kayıp kişileri arıyor.

Lahaina’ya giden tek yol olan Honoapiilani Otoyolu’nda, su ve yakıt taşıyan kamyonların yanında yorgun ve endişeli görünen ailelerle birlikte araçlar uzun bir kuyruk oluşturuyor.

BBC’ye konuşan bir aile, teyit edilen ölü sayısının zaten yüksek olmasına rağmen daha da artacağına inandıklarını söyledi. Bir aile üyesi “Sadece bizim sokakta 50 kişi var” dedi.

Hawaii’deki en ölümcül felaket

Maui yetkilileri de Lahaina’da ölü sayısının 1960 yılında 61 kişinin ölümüne neden olan tsunami felaketini gölgede bırakarak Hawaii’nin en ölümcül doğal afeti oldu.

Cuma günü bazı sakinlerin Lahaina’ya dönmesine izin verilmesine rağmen, tarihi kasaba yakınlarındaki stadyuma tahliye edilenlerin çoğu geri dönmek için acele etmediklerini söylüyor.

Birçoğu yangından zor kaçarken evlerinin alev almaya başladığına tanık olmuş ve geriye dönecek hiçbir şeyleri kalmadığından emin olduklarını, hayatta kaldıkları için minnettar olduklarını söylüyor.

Adada binlerce insan evsiz kaldı. Yeniden inşanın milyarlarca dolara mal olacağı belirtiliyor.

Son günlerde Maui’deki yardım kuruluşlarına bağış yağmaya başladı.