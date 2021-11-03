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3 sendikadan cuma gün tüm işyerlerinde genel grev

3 Kasım 2021
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KTAMS, KAMU-SEN VE KAMU-İŞ 5 Kasım Cuma günü 08:00-12:30 saatleri arasında 112, Acil ve Yoğun Bakım Servisleri hariç tüm işyerlerinde genel grev uygulayacak

KTAMS, KAMU-SEN VE KAMU-İŞ zamları protesto etmek için 5 Kasım Cuma günü 08:00-12:30 saatleri arasında 112, Acil ve Yoğun Bakım Servisleri hariç tüm işyerlerinde genel grev uygulayacağını açıkladı.

açıklama şöyle:



Sendikalarımız KTAMS, KAMU-SEN VE KAMU-İŞ bugün gerçekleştirdikleri toplantıda halkı günden güne fakirleştiren ve ülkeyi yangın yerine çeviren zamları protesto etmek için 5 Kasım Cuma günü 08:00-12:30 saatleri arasında 112, Acil ve Yoğun Bakım Servisleri hariç tüm işyerlerinde genel grev uygulayacak.

Saat 10:00’da sendikalar önünden yürüyüşe geçilip Başbakanlık önünde protesto gösterisi ve basın açıklaması yapılacak.

 

 

KTAMS                                               KAMU-SEN                                      KAMU-İŞ





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3 Kasım 2021


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