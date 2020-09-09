3 sendikadan 1 günlük uyarı grevi

Kamu-Sen, KTAMS ve Hür-İş’e bağlı Büro-İş, örgütlü olduğu tüm iş yerlerinde yarın bir gün günlük uyarı grevi yapacak

Rotasyon uygulaması isteniyor

Kamu-Sen yarın vardiya rotasyon ve sağlık hizmetleri dışında kalan devlet dairelerinde 1 günlük uyarı grevi yapacak.

Kamu-Sen’den yapılan açıklamada, “Covid 19 vaka sayısının artmasından ve yerel bulaşın yayılmasından dolayı vardiya rotasyon ve sağlık hizmetleri dışında kalan devlet dairelerinde 10 Eylül Perşembe günü 1 günlük uyarı grevine gidilecektir. Evde kal sağlıkla kal” denildi.

Büro-İş: Protesto ediyoruz

Büro İş sendikası olarak sendika yönetim kurulunun daha önce almış olduğu karar doğrultusunda, Covid -19 pandemi salgınına karşı Kamu, Kurum ve Kuruluşların personelini koruyamayan, ülkeye giriş çıkışları kontrol edemeyen, sağlık ve çalışma hayatını yap boz tahtası yapan, halk sağlığını düşünmeyen KKTC Bakanlar Kurulu’nun dün ve bugün almış olduğu yanlış kararlardan ötürü protesto ediyoruz ve toplumsal fayda olarak bu zor günlerde görev yapan İhtiyat Sandığı personelini korumak ve işlerin sürdürülebilirliğini sağlamak adına bir an önce rotasyon usülü çalışmaya geçilmesi talebi ile 10-9-2020 Perşembe 1 günlük uyarı grevi yapıyoruz.

Bengihan: Uyarılara rağmen karantinasız giriş başladı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), bulaşın daha fazla yayılmaması adına kamu ve özel sektörde rotasyon usulüyle çalışma sistemine geçilmesi talebiyle yarın sağlık hizmetleri dışında tüm işyerlerinde uyarı grevine gideceğini duyurdu.

Sendikanın kararına göre, 08.00 – 17.30 saatleri arasında tam gün uyarı grevi yapılacak.

KTAMS, grev kararını, üyelerine yolladığı şu mesajla duyurdu:

“Grev! Sendikamız, bulaşın daha fazla yayılmaması adına kamu ve özel sektörde rotasyon üsulü ile çalışma sistemine geçilmesi talebiye yarın sağlık hizmetleri dışında tüm işyerlerinde 08.00 – 17.30 saatleri arasında tam gün uyarı grevi yapacaktır. Evde kal, güvende kal”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da konuyla ilgili açıklamasında, yarın sağlık hizmetleri dışında tüm işyerlerinde bir günlük uyarı grevi yapma kararı aldıklarını belirtti. Bengihan, konuyla ilgili basın açıklamasını yarın saat 10.00’da Başbakanlık önünde yapacağını kaydetti.

UYARILARIMIZA RAĞMEN KARANTİNASIZ GİRİŞLER BAŞLATILDI

Güven Bengihan, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararlarına ve sendikaların tüm uyarılarına rağmen hükümetin gerekli tedbirleri almadan, karantinasız girişleri başlattığına işaret etti.

Bengihan, “Bu nedenle Ülkede pozitif vakalar hızla artmış ve virüs, devlet dairelerine de yayılarak hem çalışanlar hem de hizmet alan halkımız çok büyük bir risk ile karşı karşıya bırakılmıştır” dedi.

Güven Bengihan’ın açıklaması şöyle:

“Hükümetin, halkın sağlığını riske atan bu sorumsuz tutumu karşısında Sendikamız sorumlu sendikacılık bilinci ile hareket ederek, yarın (10 Eylül Perşembe) Sağlık hizmetleri dışında tüm işyerlerinde bir günlük uyarı grevi yapma kararı almıştır. UBP-HP hükümetinden; bulaşın daha fazla yayılmaması adına kamu ve özel sektör çalışanları için sosyal mesafe kurallarını dikkate alarak rotasyon usulü ile çalışma sistemini uygulamasını talep ederiz. Aksi halde yarın mesai bitiminde genel grev dahil her türlü yasal eylem hakkımızı devam ettireceğimizi vurgularız”

Basın-Sen: Derhal rotasyon sistemine geçin!

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) hükümete çağrıda bulunarak özel sektör ve kamuda çalışan basın emekçilerinin sağlıklı bir şekilde görevlerini yerine getirmeleri için derhal rotasyon sisteminde çalışmalarına olanak sağlanması gerektiğini bildirdi.

Basın-Sen Genel Sekreteri Hurşide Baybora, Basın-Sen Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, tüm olağanüstü olayları izlemek ve halka doğru bilgi aktarmak için gece-gündüz, yağmur-çamur-sıcak, yangın-sel demeden özveriyle çalışan basın çalışanlarının hayatlarının özellikle Covid-19 salgınının kontrolsüz şekilde çoğaldığı bu günlerde tehlikeye atılamayacağını kaydetti.

Baybora, “Basın çalışanlarını korumak ve ileriki günlerde sağlıklı çalışmalarına olanak sağlamak için hükümet yetkililerinin gerekli kararları üretmesini talep eder, konunun yakın takipçisi olacağımızı bildirmek isterim… Basın-Sen olarak yarın KTAMS’ın Türk Ajansı Kıbrıs’ta (TAK) yapacağı bir günlük uyarı grevini destekliyoruz.” ifadelerini kullandı.