Yaşam

Corona virüsü 2 ayda yendi

Ölmek istiyorsun ama ölemiyorsun

9 Eylül 2020
Nedim Kulaoğlu

İki aylık corona virüs mücadelesinden sonra hastalığı yenen 48 yaşındaki Kulaoğlu, “Yoğun bakımda ölmek için yalvarıyorsun ama ölemiyorsun” diyerek yaşadığı zorluğu anlattı. Kulaoğlu, tedavisinin ardından sağlığına kavuştuğunu ancak hızlı bir şekilde yürümeye başladığında bile nefesinin kesildiğini anlattı.


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