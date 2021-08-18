3 örgüt eyleme gidiyor

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği (KTİTB) ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), eylem kararı aldı.

Üç örgüt, ortak basın açıklamasında eylem gerekçelerini ve ilkelerini kamuoyu ile paylaştı.

Örgütlerin açıklaması şöyle:

Bıçak kemiğe dayanmıştır.

Her türlü yapıcı yaklaşım hepimiz tarafından sergilenmiştir ama gelinen noktada siyaset, ülke için çözüm üretmekten uzaktır.

On binlerce insanımız işsizlik ve açlıkla karşı karşıyadır.

Küçüklü büyüklü bütün işletmelerimiz borç batağına düşmüş, her geçen gün daha da artan faizler karşısında hükümet tarafından önlem alınmasını, çare üretilmesini, elinden tutulmasını, derdine deva olabilecek yasal bir düzenlemenin yapılmasını beklerken, onlar baronların yanında olmayı, onların isteklerine göre hareket etmeyi tercih etmektedirler.

Yabancı sermaye kontrolsüz bir biçimde ülkeye girmekte, yatırım yapıyorum adı altında ve gözümüzün içerisine baka baka ekmeğimizi, çoluk çocuğumuzun rızkını elimizden almakta, ülkeyi yönetmek için görevli olanlar ise buna alkış tutarak seyirci kalmaktadırlar.

Gerek işverenler ve işletmeler gerekse çalışanlarımız olsun on binlerce insanımız evleri, iş yerlerine gelen hacizler karşısında ağlarlarken onlar üç maymunu oynamaktadırlar.