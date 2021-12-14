3 milyonluk uyuşturucu zanlıları 70 gün cezaevine gönderildi

Girne Turizm Limanı’nda ele geçirilen 3 milyon liralık uyuşturucuyla ilgili tutuklanan gemi kaptanı A.B ile gemi çalışanı A.Ü dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik şubede görevli Polis memuru Ali Çavuş, uzun süren takip sonucu 2 Aralık 2021 tarihinde Taşucu’ndan Girne Limanı’na gelen yük ve yolcu gemisine operasyon düzenlendiklerini söyledi.

Polis, yüzlerce araç ve TIR’ın yüklüm olduğu gemide 30 personelin dört narkotik detektör köpek eşliğinde arama yaptığını ifade etti. Polis, yapılan aramada kaptan köşkünün hemen arkasındaki odada toplam 2 kilo Metamfetamin türü uyuşturucu ele geçirdiklerini ifade etti.

Polis, gemi kaptanı A.B, ikinci ve üçüncü kaptanlar C.O ile N.K ve gemi çalışanı A.Ü’nün tutuklandığını belirtti. Polis, sorgulanan A.Ü’nün geçtiğimiz Ağustos ayı içerisinde de A.B’nin yönlendirmesiyle bir buçuk kilo Metamfetamin ve silah ithal ettiklerine dair itirafta bulunduklarını açıkladı.

Polis memuru yapılan soruşturma sonucu C.O ve N.K’nin suçla bağlantısının bulunmadığına yönelik tespit yapıldığını ve her iki şahsın serbest bırakıldığını söyledi. Polis, zanlıların 2 Aralık tarihinden beri tutuklu olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini ancak geri kalan kısmına etki edemeyeceklerini belirtti.

Polis, ele geçirilen miktarın 2 kilo Metamfetamin olduğunu, zanlıların yargılanma sonucu hapis cezası almalarının kuvvetle muhtemel olduğunu, serbest kalmaları halinde yargıdan kaçabileceklerini ifade ederek, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, işlendiği iddia edilen suçun ciddiyetine vurgu yaparak zanlıların 70 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.