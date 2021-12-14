Pfizer: Covid ilacında son analiz, yüksek risk grubu için olumlu sonuç verdi

ABD’li ilaç şirketi Pfizer, geliştirilen Covid-19 ilacının son analizde yüksek riskli hastaların hastaneye yatış ve ölümlerini önlemede yüzde 90 etkili olduğunu açıkladı. İlacın, Omicron varyantı karşısında da etkisini koruduğu belirtildi.

Reuters’ta yer alan habere göre, Pfizer, geçen ay 1200 kişiyle yapılan testlerde ilacın hastaneye yatış ve ölümü önlemede yüzde 89 oranında etkili olduğunu açıklamıştı. Bugün açıklanan analizde, 1000 kişi daha test sürecine dahil oldu.

Test sürecinde Pfizer ilacı alan kimsenin hayatını kaybetmediği, plasebo grubundan 12 kişinin öldüğü belirtildi.

Pfizer aynı zamanda standart riskteki yetişkinlere ilişkin olarak yapılan ikinci klinik testin erken sonuçlarına göre, ilacın yüzde 70 oranında hastaneye yatışı önlediğini de belirtti.