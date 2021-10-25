3 gün yer yer sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi haftalık hava durumu raporuna göre Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri yer yer sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi 26 Ekim – 1 kasım tarihlerini kapsayan hava durumu raporuna göre bölgemizin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli kütlenin etkisi altında kalması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 25-28 derece dolaylarında olması bekleniyor.

Rüzgar periyodun ilk günü Kuzey ve Doğu diğer günlerde ise Kuzey ve Batı yönlerinden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.