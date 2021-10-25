Hava DurumuKıbrısManşet

3 gün yer yer sağanak bekleniyor

25 Ekim 2021
sağanak yağmur bekleniyor





Meteoroloji Dairesi haftalık hava durumu raporuna göre Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri yer yer sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi 26 Ekim – 1 kasım tarihlerini kapsayan hava durumu raporuna göre bölgemizin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli kütlenin etkisi altında kalması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 25-28 derece dolaylarında olması bekleniyor.



Rüzgar periyodun ilk günü Kuzey ve Doğu diğer günlerde ise Kuzey ve Batı yönlerinden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.





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25 Ekim 2021


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