Hava DurumuKıbrısManşet
3 gün yer yer sağanak bekleniyor
Meteoroloji Dairesi haftalık hava durumu raporuna göre Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri yer yer sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi 26 Ekim – 1 kasım tarihlerini kapsayan hava durumu raporuna göre bölgemizin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli kütlenin etkisi altında kalması bekleniyor.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 25-28 derece dolaylarında olması bekleniyor.
Rüzgar periyodun ilk günü Kuzey ve Doğu diğer günlerde ise Kuzey ve Batı yönlerinden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.