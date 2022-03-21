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3 gün sabah saatleri don dağlık kesimlere kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji Dairesi yarından itibaren 3 gün sabah saatlerinde don olayı ve dağlık kesimlere karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini açıkladı.
Meteoroloji Dairesi 22-28 Mart tarihli raporuna göre bölgemizin periodun ilk yarısı alçak basınç sistemi ile oldukça soğuk ve nemli, diğer yarısında ise yüksek basınç sistemi ile soğuk ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.
En yüksek hava sıcaklığının periyodun ilk yarısında iç kesimlerde ve sahillerde 10 – 13 ºC, ikinci yarısında ise 16 – 19 ºC dolaylarında seyretmesi beklenmektedir.
Rüzgarın periyodun ilk günleri Güney ve Doğu, diğer günlerde ise Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.
Açıklama şöyle:
HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU
Sayı : MTD.0.00.MBB – 22 / 34 Tarih : 21 Mart 2022
22 – 28 Mart 2022 tarihleri arasında bölgemizde beklenen hava durumu :
Bölgemizin perilodun ilk yarısı alçak basınç sistemi ile oldukça soğuk ve nemli, diğer
yarısında ise yüksek basınç sistemi ile soğuk ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında
kalması beklenmektedir.
Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle bölgemizde hava:
22 Mart (Sa) : Parçalı çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, dağlık kesimler karla karışık
yağmur ve kar yağışlı, sabah saatleri DON olayı beklenmektedir.
23 Mart (Ça) : Parçalı çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, dağlık kesimler karla karışık
yağmur ve kar yağışlı, sabah saatleri DON olayı beklenmektedir.
24 Mart (Pş) : Parçalı çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, dağlık kesimler karla karışık
yağmur ve kar yağışlı, sabah saatleri DON olayı beklenmektedir.
25 Mart (Cu) : Parçalı ve az bulutlu,
26 Mart (Ct) : Açık ve az bulutlu,
27 Mart (Pz) : Açık ve az bulutlu,
28 Mart (Pt) : Açık ve az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu geçmesi beklenmektedir.
En yüksek hava sıcaklığı : Periyodun ilk yarısında iç kesimlerde ve sahillerde 10 – 13 ºC, ikinci
yarısında ise 16 – 19 ºC dolaylarında seyretmesi beklenmektedir.
Rüzgar : Periyodun ilk günleri Güney ve Doğu, diğer günlerde ise Kuzey ve Batı yönlerden orta
kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.
Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü