3 gün sabah saatleri don dağlık kesimlere kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Dairesi yarından itibaren 3 gün sabah saatlerinde don olayı ve dağlık kesimlere karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi 22-28 Mart tarihli raporuna göre bölgemizin periodun ilk yarısı alçak basınç sistemi ile oldukça soğuk ve nemli, diğer yarısında ise yüksek basınç sistemi ile soğuk ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığının periyodun ilk yarısında iç kesimlerde ve sahillerde 10 – 13 ºC, ikinci yarısında ise 16 – 19 ºC dolaylarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarın periyodun ilk günleri Güney ve Doğu, diğer günlerde ise Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.

Açıklama şöyle:

HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU