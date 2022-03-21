Kiev’de 35 saatlik sokağa çıkma yasağı

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sokağa çıkma yasağının bu akşam 20.00’da başlayacağını ve çarşamba 07.00’a kadar devam edeceğini açıkladı.

Yasak boyunca eczaneler, marketler ve benzin istasyonları da dahil olmak üzere işletmeler kapalı olacak.

Özel izni olmayanlar hariç hiçbir aracın da kentte seyahatine izin verilmeyecek.

Kiev’de Rusya ile 24 Şubat’ta başlayan savaşın ardından her gün saat 20.00 ile 07.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.