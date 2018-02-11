Gönüllerince stres attılar

VUR PATLASIN, ÇAL OYNASIN:

Duble Meyhane’de muhabbete oturan konuklar Mehmet Can, Barış ve Nil Kırlangıç’ın programlarıyla vur patlasın çal oynasın bir gece yaşadılar.

Taverna geleneğini Lefkoşa – Göçmenköy’de devam ettiren Dub-le Meyhane zengin programıyla konuklarını coşturmaya son sürat devam ediyor. Ülkemizin sevilen taverna sanatçıları Mehmet Can, Barış ve Nil Kırlangıç’ın sahne aldığı mekanda klavyede Hüseyin’in hünerleriyle vur patlasın çal oynasın bir eğlence yaşanıyor.

Eğlencede geçtiğimiz cumartesi de hız kesmeyen mekan yine coşku dolu saatler yaşadı. Masaları tıklım tıklım dolduran konuklar ilk önce sohbetler etti, sonra kendilerini piste atarak haftanın stresinden kurtuldu.