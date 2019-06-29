28 günde 143 kaçak yakalandı

Ardı ardına yaşanan adli olaylar nedeniyle şimşekleri üzerine çeken Polis Genel Müdürlüğü’nün ülke genelinde başlattığı sıkı denetimler sonuç verdi

POLİS SOKAĞA İNDİ: Bardağı taşıran son damla niteliğindeki, kuyumcu soyguncularının güle oynaya, adeta kameralara poz vererek ülkeyi terk etmesinin ardından polis sokağa indi. Ülke genelinde haftada bir yapılan asayiş ve trafik denetimlerinin periyodu sıklaştırıldı

İHRAÇ İŞLEMLERİ BAŞLATILDI: Polisin, KKTC genelinde 1– 28 Haziran 2019 tarihleri arasında yaptığı suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında, KKTC’de izinsiz ikamet eden 140, aleyhinde ihraç kararı olan 3 kişi yakalandı. Kaçakların ihraç işlemleri başlatıldı

EN FAZLA LEFKOŞA’DA: Ülke genelinde 1– 28 Haziran 2019 tarihleri arasında polis tarafından yapılan denetimlerde tutuklanan 140 kaçağın, 52’si başkent Lefkoşa’da tutuklanırken, 21’i Mağusa’da, 42’si Girne’de, 22’si Güzelyurt’ta 3’ü İskele’de tutuklandı

HER TÜRÜ VAR: Polis denetimlerinde yakalanan 140 kaçak arasında ülkeye turist vizesi ile giriş yapıp kaçağa düşenlerin yanı sıra öğrenci vizesiyle KKTC’ye gelip kaçağa düşen ile çalışma izni yenilenmediği için kaçağa düşenler de var

KKTC’de suç oranları arttıkça toplumda ciddi bir huzursuzluk hakim olurken Polis Genel Müdürlüğü de denetim noktasında hizmetlerini arttırdı.

Polis, ilçelerde devriyeleri arttırırken ülke genelinde yaptığı asayiş ve trafik denetimlerinde periyodu haftada birden her güne çıkardı.

Polisin, KKTC genelinde 1– 28 Haziran 2019 tarihleri arasında yaptığı suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında, KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilerek tutuklanan kişi sayısı “KKTC kaçak cenneti” söylemlerini doğrular nitelikte.

Yakalanan 143 kaçak

Polisin ülke genelinde son 28 günde yaptığı denetimlerde KKTC’de ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen 140 kişi tutuklandı.

Polis, 140 kaçağın 52’sini başkent Lefkoşa’da yaptığı denetimlerde tespit ederken, 21’ini Mağusa’da, 42’sini Girne’de, 22’sini Güzelyurt’ta 3’ünü İskele’de gerçekleştirdiği asayiş denetimlerinde tespit etti.

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin KKTC genelinde 1– 28 Haziran 2019 tarihleri arasında yaptığı suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında, ülkede ikamet izinsiz yaşadıkları tespit edilen kişilerin yanı sıra hakkında ihraç kararı olan 3 kişi de tutuklandı.

KKTC’de işlediği bir suçtan dolayı hakkında ihraç kararı verilen 3 kişiden 2’si başkent Lefkoşa’da 1’i Mağusa’da tespit edildi.

Çok milletli, çok sebepli

Ülkede kaçak yaşam sürdüğü tespit edilen kişiler arasında Türkiyelilerin yanı sıra Pakistan, Nijerya, Hindistanlılar da var.

Polis denetimlerinde tespit edilen 140 kaçağın bazılarının ülkeye turist vizesi ile giriş yapıp kaçağa düştüğü belirlenirken öğrenci vizesiyle KKTC’ye gelip kaçağa düşen ve çalışma izni yenilenmediği için kaçağa düşenler de var.

Kaçak giriş yapanlar da yakalandı

Polisin, KKTC genelinde 1– 28 Haziran 2019 tarihleri arasında yaptığı suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında, ayrıca 2 kişinin de KKTC’ye kanunsuz giriş yaptığı tespit edildi.

KKTC’ye kanunsuz giriş yapan zanlıların 1’i Lefkoşa’da, diğeri Girne’de tespit edildi.