233’ü yerel 293 yeni vaka 1 can kaybı

“Toplam 20.845 test yapıldı, 233’ü yerel, 293 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti, 343 kişi taburcu edildi”
Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.845 olup, 233’ü yerel 293 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 343 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 59 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 233 kişi ise yerel vakadır.
80 kişi Lefkoşa, 69 kişi Girne, 52 kişi Gazimağusa, 11 kişi Güzelyurt, 14 kişi İskele, 7 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
12 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.845
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 293
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 59
Yerel Vaka Sayısı: 233
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 343
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.326.323
Toplam Vaka Sayısı: 31.773
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 28.972
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2686
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 82
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2581
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 117
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 23
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 574
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 510
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 485
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7040
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 94.927