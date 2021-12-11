Tatar, baba olan İngiltere Başbakanı Johnson ve eşi Symonds’u tebrik etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeniden baba olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve eşi Carrie Symonds’u, tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar İngiltere Başbakanı’na gönderdiği mesajında; “Boris Johnson ve Carrie Symonds’u tebrik eder, bebeğe de sağlık ve mutluluk dilerim” ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve eşi Carrie Johnson, temmuz ayında, 2’nci bebeklerini beklediklerini duyurmuştu.

Çiftin Sözcüsü Perşembe günü yaptığı açıklamada, “Başbakan ve Bayan Johnson, bugün erken saatlerde Londra Hastanesi’nde sağlıklı bir kız çocuğunun doğumunu duyurmaktan mutluluk duyuyorlar” demişti

Boris Johnson’ın eşi Carrie Symonds, ilk çocuklarını 29 Nisan 2020’de Londra’daki bir hastanede dünyaya getirmiş, çiftin erkek çocuğu olmuştu.

Başbakan Johnson’ın 2018’de biten son evliliğinden 4, önceki bir ilişkisinden de 1 olmak üzere toplam 7 çocuğu olduğu biliniyor.