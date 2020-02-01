22 yaşındaki Çinli genç karantinaya alındı

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Hizmetleri Müdürü Elizabet Konstantinou 22 yaşındaki Çin uyruklu gencin karantina altına alındığını ve tahlilleri sonucunun beklendiğini ifade etti.

22 yaşındaki Çin uyruklu ve Kıbrıs’ın güneyinde ikamet eden, son dönemde yurt dışına seyahat eden gencin durumu hakkında Astra’ya açıklama yapan Konstantinou, tahlillerin Yunanistan’a gönderildiğini ve sonuçların pazartesi günü açıklanacağını ifade etti.

Adaya giriş yaparken havalimanından Lefkoşa Hastanesi’ne sevk edilen 22 yaşındaki gencin şu an karantina altında olduğu ifade edilirken gencin bir de akrabasının önlem açısından karantina altına alındığı belirtildi.

Dün akşam Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada halkın çıkacak tahlil sonuçlarından haberdar edileceği ifade edilmişti.