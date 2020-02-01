Kategorisiz

22 yaşındaki Çinli genç karantinaya alındı

1 Şubat 2020

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Hizmetleri Müdürü Elizabet Konstantinou 22 yaşındaki Çin uyruklu gencin karantina altına alındığını ve tahlilleri sonucunun beklendiğini ifade etti.

22 yaşındaki Çin uyruklu ve Kıbrıs’ın güneyinde ikamet eden, son dönemde yurt dışına seyahat eden gencin durumu hakkında Astra’ya açıklama yapan Konstantinou, tahlillerin Yunanistan’a gönderildiğini ve sonuçların pazartesi günü açıklanacağını ifade etti.

Adaya giriş yaparken havalimanından Lefkoşa Hastanesi’ne sevk edilen 22 yaşındaki gencin şu an karantina altında olduğu ifade edilirken gencin bir de akrabasının önlem açısından karantina altına alındığı belirtildi.

Dün akşam Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada halkın çıkacak tahlil sonuçlarından haberdar edileceği ifade edilmişti.



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Brexit’in öbür yüzü

Brexit’in öbür yüzü

13 Aralık 2019
Photo of Boris Johnson İngiltere’de tek başına iktidar oldu

Boris Johnson İngiltere’de tek başına iktidar oldu

13 Aralık 2019
Photo of Özel eğitimde özel üretim

Özel eğitimde özel üretim

11 Aralık 2019
Photo of Rusya-Finlandiya arasına sahte sınır kapısı kuran kişi yakalandı

Rusya-Finlandiya arasına sahte sınır kapısı kuran kişi yakalandı

6 Aralık 2019
Photo of Erhürman Güzelyurt’ta konuştu: “Zaman kaybetme lüksümüz yok”

Erhürman Güzelyurt’ta konuştu: “Zaman kaybetme lüksümüz yok”

1 Aralık 2019
Photo of Lefkoşa Fuar kavşağında çarpışma

Lefkoşa Fuar kavşağında çarpışma

29 Kasım 2019
Photo of “Bitsin, kurtulalım” mı?

“Bitsin, kurtulalım” mı?

19 Kasım 2019
Photo of KAMU-İŞ: Taşeron işçiliğe ‘dur’ denmesinin yolu açıldı

KAMU-İŞ: Taşeron işçiliğe ‘dur’ denmesinin yolu açıldı

14 Kasım 2019
Photo of Erdoğan: Kıbrıs’taki gelişmelerle ilgili gözdağı vermeye kalkmayın

Erdoğan: Kıbrıs’taki gelişmelerle ilgili gözdağı vermeye kalkmayın

12 Kasım 2019
Photo of Akıncı, WABBA World Mr. & Mrs Universe’de dereceye giren Mehmet Kızılörs’ü kabul etti

Akıncı, WABBA World Mr. & Mrs Universe’de dereceye giren Mehmet Kızılörs’ü kabul etti

12 Kasım 2019
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı