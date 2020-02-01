Hava Durumu

Meteoroloji Dairesi’nden fırtına uyarısı

1 Şubat 2020
fırtına-uyarısı

Bölgemizde bugün  kuvvetli rüzgar, çarşamba günü  ise hafif yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre bugünden  itibaren önmüzüdeki hafta sonuna kadar bölgemiz ilk günler yüksek, diğer günlerde alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimler ve sahillerde 16 – 19 ºC dolaylarında seyretmesi beklenirken, rüzgar, periyodun ilk günleri kuzeyli, diğer günlerde güney ve batı yönlerden orta kuvvette, bugün  zaman zaman kuvvetli esecek.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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