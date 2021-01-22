216 gram hintkeneviri ile yakalandılar

Girne’ de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 216 gram hintkeneviri, kokain ve metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda Muhammed Ali Mussed ile Babak Parzivande tutuklandı. Ancak sinir krizi geçiren zanlı Babak Parzivande, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırıldığı için mahkemeye çıkarılamadı. Polis, Muhammed Ali Mussed’i mahkemeye çıkarırken, zanlı Babak Parzivande için avukatı hazır bulundu.

Mahkemede şahadet veren polis memuru Mustafa Zor, 21.01.2021 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu, Muhammed Ali Mussed’in kullanımında bulunan araçta yapılan aramada 180 gram hintkeneviri bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada ise iç çamaşırının içerisinde naylona sarılı 30 gram daha hintkeneviri ele geçirildiğini aktardı. Polis, Muhammed Ali Mussed’in el çantasında ise uyuşturucu geliri olduğu düşünülen 3 bin 345 dolar, 2 bin 25 euro ve 200 sterlin para bulunduğunu açıkladı.

Polis memuru, operasyon esnasında zanlının yanına gelen Babak Parzivande’nin polisi görünce kaçmaya çalıştığını ancak makul kuvvet kullanılarak yakalandığını söyledi. Polis memuru, zanlının üzerinde yapılan aramada iç çamaşırı içerisinde gizlediği naylonlara sarılı 6 gram hintkeneviri, bir gram metamfetamin ve yarım gram kokain bulduklarını açıkladı. Polis, zanlı Babak Parzivande’nin sinir krizi geçirdiği Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırıldığını, bu nedenle mahkemeye getirilemediğini söyledi.

Polis memuru, Muhammed Ali Mussed’in 180 gram uyuşturucuyu zanlı Babak Parzivande için getirdiğine dair ifade verdiğini, mesele ile ilgili bir şahsın daha arandığını, uyuşturucuların analize gönderildiğini ancak sonuçların çıkmadığını, kayıp emareler olduğunu belirterek, zanlılar hakkında 3 gün tutukluluk emri istedi.

Mahkeme zanlı Muhammed Ali Mussed’in polis hücresinde Babak Parzivande’nin ise hastanede 3 gün süreyle polis gözetiminde kalmasına emir verdi.