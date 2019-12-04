Kıbrıs

2020 yılı basın kartı başvuruları başlıyor

4 Aralık 2019
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Basın Kartı Komisyonu 2020 yılı basın kartı başvuru süresinin başlayacağını açıkladı.

Komisyondan yapılan açıklamada gerekli evraklar ile birlikte başvuruların 5 Aralık 2019 – 3 Ocak 2020 tarihleri arasında 09.30-12.00 saatleri arasında Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği sekreterliğine yapılabileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca başvuru için gerekli sarı basın kartları için 20 TL, sürekli basın kartları için 50 TL’lik ücretin ise Kooperatif Merkez Bankası’nda bulunan Basın Kartı Komisyonu hesabına yatırılarak dekontunun başvuruya eklenmesi veya başvuru anında sekretere yapılacak ödemeden alınacak makbuzun başvuruya eklenmesi istendi.

Açıklamada başvuru için gerekli evrakların eksik olması halinde değerlendirmeye alınmayacağı da vurgulandı.

Basın Kartı Komisyonu, 2020 Ocak ayının ilk yarısında toplanıp başvuruları değerlendirecektir.



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