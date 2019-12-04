Binboğa Yem Fabrikası’ndan açıklama

Binboğa Yem Fabrikası 2019 yılında ülke çiftcisinden zahire alımı gerçekleştirmiş olup, yapılan bu alımlar diğer şirketlerin ve özel kişilerin yapmış oldukları gibi 0,90TL’den değil, üreticimizi mağdur etmemek ve ürününe değer katmak adına devletin acıklamış olduğu 1,35TL fiyattan yapılmıştır.

Toplamda 12,937,333TL alım yapılmasına karşın bugün itibariyle 10,470,000 TL’lik ödeme çiftcilerimize yapılmıştır. Yapılan ödemelerin hızlandırılması adına 03.12.2019 Salı günü KOOPBANK ile Binboğa Yem arasında protokol imzalandığını ve bu kapsamda 05.12.2019 Perşembe gününden itibaren geri kalan tüm ödemenin Bankamız şubelerinden yapılacağını kamoyuna duyururuz.

Herzaman ülke çiftcisinin ve hayvancısının yanında olan, en zor zamanlarda elini taşın altına koymaktan çekinmeyen Binboğa Yem Fabrikasını karalamak adına yapılan açıklamaların amacının ne olduğu açıkca görülmektedir. Bizler Binboğa Yem Yönetim Kurulu ve Çalışanları olarak bu tip cıkar çatışmaları içinde olmayacağımızı, işimizi layıkıyla yaparak ülkemize değer katmaya, çiftcimizin ve hayvancımızın yanında olmaya dün olduğu gibi bugünde devam edeceğimizi siz değerli kamoyuna saygıyla duyururuz.

Kamoyunun bilgisine,

Saygılarımızla

Binboğa Yönetim Kurulu