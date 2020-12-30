2020 VE 2021 FİNANSAL PİYASALAR

Yıl içinde gazetedeki yazılarımı takip eden okuyucular konu başlığı ile ilgili ne düşündüğümü ve yıl içinde neler yaşandığını biliyorlar. Fakat gelenekseldir her yılın sonunda biten yıl ile ilgili bir özet değerlendirme ve yeni yıl ile ilgili finansal beklentilerimizi yazar görüşlerimizi yıl bitmeden veya bittikten hemen sonra paylaşırız. 2020 yılı hepimizin bildiği gibi tarihe kötü bir yıl olarak geçecek Hem sağlık hem de ekonomik acıdan kötü bir yıl. Kapitalizmin bir kez daha sınıfta kaldığı kötü bir yıl. 2020 başında Wuhan’da ortaya çıkan bir virüs 2020 yılının ilk çeyreğinde tüm piyasaları allak bullak etti. İnsanlık çaresiz bir şekilde bir sağa yalpalandı bir sola yalpalandı. Dünyada hem sağlık hem de ekonomik olarak büyük bir panik yaşandı ve paniğin getirdiği karamsarlıkla likit pozisyonunu güçlü tutmak gayesiyle tüm finansal pozisyonlar nakite çevrildi. Dünyanın en güçlü parası ve sığınılacak liman pozisyonunda olan ABD Doları en çok talep gören para oldu. Pandemi den dolayı piyasayı ciddi şekilde fonlayan Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED piyasada ucuz ve yüksek miktarda likidite ile ABD Dolarının arzını artırmış olmasına rağmen talebini düşüremedi. ABD Doları 2020 yılı içerisinde güçlü bir varlık olmasına karşın Euro karşısında son aylarda değer kaybını yaşamış bulunmaktadır. ABD tahvil faizlerinde de en düşük seviye görüldü. Bu pozisyon ABD Merkez Bankası’nın tercih ettiği bir pozisyon oldu.

Piyasa yüksek miktarda dolar arzı sayesinde düşük olan faiz ve diğer finansal enstrümanlardan çıkıp hisse senedi piyasasına giriş yaptı ve özellikle teknoloji hisseleri son yılların rekor değer kazancını elde etti.

Bu arada dünyanın en büyük yatırım emtiası petrol, düşen taleple birlikte ciddi değer kaybı yaşayarak 40 dolar civarlarına kadar geriledi.

Dünya 2008 küresel krizinden sonra 2020 yılında benzeri bir kriz yaşadı. İnsanlık tasarrufa önem vererek bir derecede kendini korumaya aldı, bilinmezlikle dolu olan piyasada aktörlükten çekildi. Dünya ticareti ciddi etkileşim yaşarken kapanan işyerleri ve ciddi boyutta artan işsizlik dünya ticaretini nerdeyse resesyona soktu.

2020 yılı yatırım araçlarına baktığımızda yılın büyük bölümünde faizlerin negatif olduğunu görüyoruz. Altın zirve yapıp ciddi anlamda talep gördü ve altının getirisi diğer yatırım araçlarına oranla en iyi seviyelerde yılı kapatacak. Diğer yandan son zamanların gözde yatırım araçlarından olan kripto paralardan Bitcoin yılı en yüksek getiri ile tamamlayacak olan sanal para birimi.

Karışık hesapların tutmadığı tüm teorilerin geri teptiği bir yılı geride bırakıyoruz. 2020 yılı hem sağlık hem de ekonomik açıdan kötü bir yıl olarak anılacaktır.

2020 yılını birçok ülke rekor daralma ile tamamlayacak. Küresel ekonomi yıllık %5 daralacak 2021 yılında ise bu rakama yakın bir geri sekme söz konusu.

Uluslararası çalışma örgütüne göre 2020’nin ikinci çeyreğinde çalışma saatleri %14 kadar kısaldı. Bu yaklaşık 400 milyon kişilik iş kaybına işaret ediyor. Gelir dağılımındaki anomalide daha üst boyutlara çıktı. Geliri sınırlı olanların gelirden aldıkları pay daha da gerilemiş oldu. Geri kalmış ülkelerde bu adaletsizlik üst boyutlara çıktı.

2021 yılında Dolar endexinin gerilemesi beklenirken gevşek para politikaları sürecek. Bol likidite devam edecek.

2021 yılı genellikle eriyen rezervelerin tamir edilme yılı, kaybolan güvenin geri kazandırma yılı olacak. Zor bir yıl bizi bekliyor. Reel ekonomi zorlu bir seneye hazırlanmalı.