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2019’un en kötü 30 şifresi belli oldu

19 Aralık 2019

Siber güvenlik şirketi SplashData, 2019’un en kötü şifrelerini belirlemek için, bilgisayar korsanları tarafından sızdırılan 5 milyondan fazla şifreyi mercek altına aldı.

Bu yıl dokuzuncusu hazırlanan liste, geçmiş yıllarda olduğu gibi pek çok kullanıcının hala kolayca tahmin edilebilir şifreler tercih ettiğini ortaya koydu.

Siber güvenlik şirketi SplashData‘nın hazırladığı ‘2019’un en kötü şifreleri‘ listesinin başında, geçen yıl olduğu gibi ‘123456‘ var. Bunu ‘123456789‘ ve ‘qwerty‘ takip ediyor.

Listede ayrıca ‘qwertyuiop‘ ve ‘7777777‘ gibi bazı yeni şifreler de bulunuyor. SplashData, karmaşık görünen parolaların bile klavyede yan yana olan tuşlardan oluşturulduğunu ve bu parolaların kullanılmasının bilgisayar korsanlarını kandıramayacağını söylüyor.

Listenin tamamı şöyle:

  1. 123456
  2. 123456789 
  3. qwerty 
  4. 1234567 
  5. 12345678 
  6. 12345 
  7. 111111 
  8. 123123 
  9. abc123 
  10. qwerty123 
  11. 1q2w3e4r 
  12. admin 
  13. qwertyuiop 
  14. 654321 
  15. 555555 
  16. 7777777 
  17. 888888 
  18. 123qwe 
  19. 666666
  20. 1qaz2wsx
  21. 333333
  22. liverpool
  23. 777777
  24. 1q2w3e4r5t
  25. [email protected]#$%^&*
  26. aa123456
  27. 987654321
  28. zxcvbnm
  29. passw0rd
  30. 121212 


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