2019 yılında Google’da en çok hangi kelimeler arandı?

İnternetin en sık kullanılan arama motoru Google, 2019 yılında en çok aranan kelimeleri açıkladı. Türkiye’de listelerin başını “İstanbul Seçim Sonuçları 2019” araması aldı. Yıl boyunca en çok aranan kişi ise kadın cinayetine kurban giden Emine Bulut oldu.

Google’ın 2019’un trendlerini açıkladığı listelerde yıl boyunca Türkiye gündemini oluşturan konular yer aldı. Genel aramalarda ilk 10 şöyle sıralandı:

1) İstanbul Seçim Sonuçları 2019

2) Geleceğe Nefes

3) YSK

4) Deprem

5) Sigara Fiyatları

6) Dolar Kuru

7) Askerlik Son Dakika

8) EYT

9) İstiklal Marşı 10 Kıta

10) Notre Dame Katedrali

En fazla aranan kişi Emine Bulut

Diğer yandan 2019’da ismi en fazla aratılan kişi, eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut oldu. İkinci sırayı ise aylar süren seçim süreci sonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olan Ekrem İmamoğlu aldı.

2019’da en fazla aratılan kişiler şöyle sıralandı:

1) Emine Bulut

2) Ekrem İmamoğlu

3) Neslican Tay

4) Palu Ailesi

5) Tarık Ünlüoğlu

6) Kerimcem Durmaz

7) Dilber Ay

8) Ayşen Gruda

9) Devran Çağlar

10) Demet Akbağ

Yemek tarifleri de çok arandı

Google’ın açıkladığı üçüncü liste ise “Nasıl Yapılır?” başlığıyla paylaşıldı. Bu listede bulunan 10 aramanın 7’si mutfak tariflerine ilişkin oldu. En fazla aranan tarif ise revani tarifi oldu.

Yıl boyunca en fazla yapılan “Nasıl Yapılır?” aramaları şöyle:

1) revani nasıl yapılır

2) bekçilik başvurusu nasıl yapılır

3) kestane nasıl yapılır

4) tilavet secdesi nedir nasıl yapılır

5) limonata nasıl yapılır

6) sütlaç nasıl yapılır ev yapımı

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8) kapuska nasıl yapılır

9) barbunya nasıl yapılır

10) piyaz nasıl yapılır

Dünya genelinde aramalar nasıl?

Dünya genelinde ise en fazla spor müsabakaları arandı. Tüm dünyada en fazla aranan konu Hindistan ile Güney Afrika arasındaki kriket maçları oldu. İkinci sırayı 20 yaşında hayatını kaybeden Amerikalı aktör Cameron Boyce, üçüncü sırayı ise Amerika Kupası aldı.