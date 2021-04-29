200 milyona yakın hayvan denek olarak laboratuvarlarda

Sosyal medyada hızla yayılan Save Ralph adlı kısa film, gözleri yeniden hayvan deneylerine çevirdi. Deneylerin devam etmesine verilen tepkiler artarken, istatistiklerle de bilançonun boyutu ortaya kondu.

Verilere göre 192 milyondan fazla hayvan yaşam alanlarından koparılarak laboratuvarlarda tutulurken, deneylerin yüzde 30’undan fazlası orta ve şiddetli acı veren uygulamalar içeriyor. Üstelik test edilen her 100 ilaçtan yalnızca ikisi piyasaya sürülüyor.

Günümüzde birçok endüstri, çeşitli sebeplerle canlı hayvan türleri üzerinde deneyler yapıyor. Bunların başında ise ilaç ve kozmetik endüstrileri geliyor. Amerika’da yayınlanan hayvan deneyleri istatistiklerine göre, dünya genelinde 192 milyondan fazla hayvan, yaşam alanlarından koparılarak laboratuvarlarda tutuluyor.

Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin yüzde 30’undan fazlası orta ve şiddetli acı veren uygulamalar içeriyor. En ağır bilanço ise ilaç endüstrisinde görülüyor. İstatistikler, hayvanlar üzerinde test edilen ilaçların yüzde 98’inden fazlasının hiçbir zaman raflara çıkmadığını gösteriyor.

EN ÇOK DENEK HAYVANI KULLANAN ÜLKELER ÇİN VE ABD

Tüm kozmetikler için hayvan testi yapılmasını zorunlu kılan Çin 20,5 milyon ile en çok denek hayvanı kullanan ülke olarak öne çıkıyor. Hayvan testlerini en çok kullanan ülkelerden bir diğeri olan Amerika Birleşik Devletleri’nin laboratuvarlarında ise 22 milyon hayvan araştırma için kullanılıyor. Kozmetik testlerinde 500 binden fazla hayvanın denek olarak kullanıldığı görülürken, aralarında Norveç, Yeni Zelanda, Hindistan ve Avustralya’nın da bulunduğu 39 ülkede ise kozmetik ürünlerde hayvan deneylerinin yasaklandığı biliniyor.