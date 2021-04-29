SürmanşetYaşam

200 milyona yakın hayvan denek olarak laboratuvarlarda

29 Nisan 2021
save ralph





Yapılan bir araştırma 192 milyondan fazla hayvanın, deney için laboratuvarlarda tutulduğunu ortaya koydu. Çin ve ABD ilk sıralarda bulunuyor. Hayvanların en az yüzde 30’ı orta ve yüksek şiddetli ağrılara maruz bırakılıyor.





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29 Nisan 2021


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