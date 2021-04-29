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Brezilya’da son 24 saatte covid-19 nedeniyle 3 bin 163 kişi hayatını kaybetti

29 Nisan 2021
Brezilya'da covid-19





Brezilya’da son 24 saatte 79 bin 726 yeni covid-19 vakasının tespit edilmesiyle vaka sayısı 14 milyon 521 bin 289’a çıktı.

Brezilya’da bir günde 3 bin 163 kişinin yaşamını yitirmesiyle covid-19 kaynaklı ölü sayısı 398 bin 185’e yükseldi.

Ülkede Covid-19‘u atlatanların sayısı 13 milyon 91 bin 714 olarak açıklandı.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD’nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün kayıtlara geçtiği ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıkan Kovid-19’un daha bulaşıcı türü P1’in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.





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29 Nisan 2021


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