20 yıldır başı ağrıyan adamın kafasında mermi bulundu

Çin’deki Shenzhen Üniversitesi Genel Hastanesi’nden doktorlar 20 yıldır baş ağrısı çektiğini söyleyen hastanın beyninde mermi buldu.

Mermi 28 yaşındaki adamın kafatasının sol tarafına saplanmıştı. Hastanın başta bu merminin kafasına nasıl girdiğine dair hiçbir fikri yoktu.

Ancak daha sonra genç adam, kendisi 8 yaşındayken, erkek kardeşinin havalı tabancayla oynadığını hatırladığını söyledi.

İki kardeş oyun oynadığı sırada bir kaza meydana gelmiş ve genç başından yara almıştı. Yara izini saçlarıyla örterek ailesine durumu anlatmamış, iz kapandığında ise kendisi de bu olayı unutmuştu.

Genç adam, baş ağrılarına merminin sebep olduğunu öğrendiğinde şaşkınlığa uğradı.

“Son zamanlarda sürekli bir baş ağrım vardı. Haftanın her günü ağrıyordu” diyen hasta, sözlerini şöyle sürdürdü:

Uykusuzluktan olduğunu düşündüm ama sebebi uyku değildi, özellikle de baş ağrısı geceleri uyumama engel oluyordu.

Ağrılarının baş edilemeyecek seviyeye gelmesinin ardından hastaneye başvuran hastaya MR (manyetik rezonans) çekildi.

Tetkikler, yaklaşık 1 santimetre uzunluğunda ve 0,5 santimetre çapındaki mermiyi ortaya koydu. Acilen ameliyata alınan hastanın beynindeki cisim başarıyla çıkarıldı.

Doktorlar merminin beyne çok yakın olduğunu ama kafatasını delemediğini ifade etti. Gencin bu olaydan kurtulması “mucize” diye niteleniyor.

Independent Türkçe, OddityCentral, Gulf Today

Derleyen: Çağla Üren